В Кнессете спорят о дате выборов, о последних законопроектах и о будущем партии "Ямина"

Попытки избежать досрочных выборов путем создания альтернативного правительства в Кнессете 24-го созыва приближаются к своему безрезультатному завершению.

Такого мнения в настоящий момент придерживаются и в коалиции, и в оппозиции. В партиях "Тиква Хадаша" и "Кахоль Лаван", с депутатами и лидерами которых представители оппозиции пытались вести переговоры, категорически отказываются обсуждать какой-либо сценарий, допускающий создание правительства во главе с Биньямином Нетаниягу. Даже в случае готовности Нетаниягу согласиться на то, чтобы быть вторым в ротации, в "Кахоль Лаван" не готовы обсуждать этот вариант.

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В окружении главы "Яадут а-Тора" Моше Гафни, который координировал переговоры с Бени Ганцем, заявляют, что никакого прогресса нет и не предвидится. "Нетаниягу исчерпал кредит общественного доверия и до выборов ни о каком правительстве речь идти не может", – заявляют приближенные Ганца.

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Министр внутренних дел Айелет Шакед ("Ямина"), находящаяся в настоящий момент в Марокко, также сказала в беседах с приближенными, что усилия по формированию альтернативного правительства, вероятнее всего, близки к завершению без каких-либо результатов.

Глава коалиции Боаз Топоровски ("Еш Атид") и представители "Ликуда" Ярив Левин и Йоав Киш продолжают переговоры о дате выборов и списке законов, которые будут утверждены до роспуска Кнессета. По поводу даты нет окончательной договоренности, однако, судя по всему, выборы состоятся 1 ноября 2022 года.

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В Центральной избирательной комиссии заявили, что изначально выбранная дата – 25 октября – слишком близка к завершению осенних праздников и не оставляет времени на подготовку. В коалиции предпочли бы, чтобы выборы состоялись 8 ноября, и у Яира Лапида было бы больше времени для пребывания на посту премьер-министра до дня голосования. В "Ликуде" возражают, и 1 ноября является компромиссной датой.

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К настоящему моменту нет договоренности и о том, когда будет окончательно утвержден законопроект о роспуске Кнессета. Глава организационной комиссии Кнессета Нир Орбах назначил на 27 июня заседание для определения того, какая комиссия продолжит работу над законопроектом.

Вероятно, окончательное утверждение будет отложено на неделю, что даст депутатам возможность продвигать последние законопроекты, в том числе весьма спорные.

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Депутаты от коалиции намерены продвигать законопроект о запрете обвиняемому в уголовных преступлениях формировать коалицию. Однако есть все меньше шансов на то, что он будет утвержден. Теоретически закон можно утвердить и после роспуска Кнессета, созвав внеочередное пленарное заседание Кнессета, однако, даже если он будет утвержден, высока вероятность, что БАГАЦ удовлетворит апелляцию, которая наверняка будет подана. Изменение Основного закона в период предвыборной кампании – это беспрецедентный шаг, тем более когда речь идет явно персональном законе, направленном против конкретного человека (Биньямина Нетаниягу). Это может быть достаточным основанием, чтобы БАГАЦ отменил решение об утверждении законопроекта.

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Еще один законопроект, находящийся на повестке дня, предусматривает ограничение срока пребывания на посту премьер-министра двумя каденциями. Коалиция намерена вынести его на рассмотрение министров 26 июня. Шансы на его утверждение также крайне низки.

Единственное спорное предложение, которое имеет шанс быть утвержденным, это законопроект депутата Моси Раза (МЕРЕЦ) о понижении электорального барьера с 3,25% до 2%. Оно также будет вынесено 26 июня на голосование межминистерской комиссии по законодательству, и некоторые депутаты в оппозиции не исключают голосования за этот законопроект.

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В политических кругах продолжают появляться неподтвержденные сведения о намерении Нафтали Беннета покинуть на какое-то время политику и не баллотироваться в Кнессет. Как сообщал "Кан", Беннет намерен назначить своим преемником во главе "Ямины" Матана Каану, однако почти ни у кого нет сомнений, что в случае ухода Беннета из политики его партия не будет участвовать в выборах в Кнессет.