adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
18 - 30°
Тель-Авив:
22 - 28°
Эйлат:
25 - 37°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.447 ₪ 3.620 ₪
Иерусалим:
18 - 30°
Тель-Авив:
22 - 28°
Эйлат:
25 - 37°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Зеленский в Еврейском университете: "Мы бы хотели, чтобы ваше правительство поддержало санкции против России"

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Зеленский в Еврейском университете:
    AP Photo/Markus Schreiber

    В четверг, 23 июня, президент Украины Владимир Зеленский выступил по Zoom перед студентами и преподавательским составом Еврейского университета.

    В своем выступлении он описал ситуацию в Украине после вторжения российской армии: "Мариуполя больше не существует. Полгода назад там проживало полмиллиона человек. Сейчас там остаются десятки тысяч людей. Мариуполь – это город, в котором неделя за неделей русские оккупанты пытаются скрыть свидетельства своих преступлений, хороня их в братских могилах. Русские солдаты создали фильтрационные лагеря, в которых истязают женщин, расстреливают людей на улицах, насилуют детей – мальчиков и девочек".

    adv_11 incontent_1

    Владимир Зеленский сказал, что он хотел бы получить помощь от Израиля. "Мы хотели бы получить поддержку от вашего правительства, я считаю, что это было бы справедливо, – сказал он. – Но, к сожалению, мы не видим пока, чтобы Израиль присоединился к санкциям".

    adv_12 m_ar_1

    Зеленский привел пример Люксембурга, который передал Украине помощь в размере 15% своего оборонного бюджета, помощь со стороны стран Балтии, а также то, как принимает украинских беженцев Ирландия.

    Президент Украины также поблагодарил израильтян за поддержку его страны, при этом добавив: "Но, к сожалению, мы не получили большую часть помощи, на которую рассчитывали получить от Израиля".

    adv_13 incontent_2

    adv_14 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_15 ar_middle_wwh
    adv_16 ar_middle_yandex
    adv_17 ar_middle_mobile_yandex
    adv_18 ar_right_wwh
    adv_19 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    17:26 Авиакомпания "Эль-Аль" прекратит летать в Торонто, Варшаву и Брюссель
    16:44 Яир Лапид встретился с министром иностранных дел Турции
    15:24 AI призвала освободить палестинского террориста: "У него суицидальные наклонности"
    15:16 Министр обороны Украины: из США прибыли системы HIMARS
    14:24 Отправлен в отставку глава разведки КСИР, готовивший теракты против израильтян в Турции
    14:09 Московская неделя моды: "мирные забавы" во время войны. Фоторепортаж
    13:04 Лавров назвал "очень серьезным инцидентом" удар ЦАХАЛа по аэропорту Дамаска
    12:33 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине, идет 120-й день войны
    adv_20 ar_right_2
    adv_21 ar_right_3
    adv_22 ar_right_4
    adv_23 ar_right_5