Зеленский в Еврейском университете: "Мы бы хотели, чтобы ваше правительство поддержало санкции против России"

В четверг, 23 июня, президент Украины Владимир Зеленский выступил по Zoom перед студентами и преподавательским составом Еврейского университета.

В своем выступлении он описал ситуацию в Украине после вторжения российской армии: "Мариуполя больше не существует. Полгода назад там проживало полмиллиона человек. Сейчас там остаются десятки тысяч людей. Мариуполь – это город, в котором неделя за неделей русские оккупанты пытаются скрыть свидетельства своих преступлений, хороня их в братских могилах. Русские солдаты создали фильтрационные лагеря, в которых истязают женщин, расстреливают людей на улицах, насилуют детей – мальчиков и девочек".

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Владимир Зеленский сказал, что он хотел бы получить помощь от Израиля. "Мы хотели бы получить поддержку от вашего правительства, я считаю, что это было бы справедливо, – сказал он. – Но, к сожалению, мы не видим пока, чтобы Израиль присоединился к санкциям".

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Зеленский привел пример Люксембурга, который передал Украине помощь в размере 15% своего оборонного бюджета, помощь со стороны стран Балтии, а также то, как принимает украинских беженцев Ирландия.

Президент Украины также поблагодарил израильтян за поддержку его страны, при этом добавив: "Но, к сожалению, мы не получили большую часть помощи, на которую рассчитывали получить от Израиля".