В Герцлии взорвался бункер с 3 тоннами взрывчатки

Вечером в четверг, 22 июня, в округе а-Шарон прогремел мощный взрыв, произошедший на месте бывшего завода Израильской оборонной промышленности (ТААС).

Мэр Герцлии Моше Фадлон, находясь приблизительно в ста метрах от места взрыва, сообщил радиостанции "Кан Бет", что диаметр воронки составляет около 20 метров и его глубина 10 метров. При этом он сказал, что подойти ближе пока невозможно.

Как сообщает в пятницу, 23 июня, корреспондент службы новостей N12 Нир Двори со ссылкой на службу пожарной охраны, на месте взорвался старый подземный бункер с 3 тоннами взрывчатки.

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К счастью, в результате взрыва никто не пострадал, хотя в нескольких сотнях метров от взрыва проходила молодежная вечеринка с участием десятков людей.

Территория бывшего завода ТААС является военной зоной. Государство пыталось в последние годы продать земли под застройку, однако органы местной власти заблокировали эти попытки до тех пор, пока не будет проведено исследование почвы и ее очистка от отходов ракетного топлива и других веществ, использовавшихся при производстве и испытании вооружений.

Следует отметить, что 31 год назад, летом 1992 года, на той же территории произошел подрыв нескольких десятков тонн взрывчатых веществ. В результате взрыва два работника погибли и 66 жителей окрестных населенных пунктов были ранены. Большая часть зданий завода была разрушена, произошло серьезное загрязнение почвы. Пять лет спустя завод был закрыт.

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