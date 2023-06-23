Сложный выбор Биньямина Нетаниягу. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Главным вопросом, на который уже много лет тщетно ищут ответ израильские политики и журналисты, является вопрос о том, чего на самом деле хочет Биньямин Нетаниягу. Достоверного ответа нет ни у кого. Но очевидно, что сейчас у премьер-министр две цели: серьезное внешнеполитическое достижение и приемлемая досудебная сделка.

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Вечером 22 июня публикация телеканала "Решет" вернула вопрос досудебной сделки в центр внимания и общественной дискуссии. Парадоксально, но с точки зрения возможных условий завершения судебного процесса, по сути крах обвинения премьера во взяточничестве ничего не меняет. Еще полтора года тому назад на столе было предложение, согласно которому "дело 2000" (о переговорах Нетаниягу и владельца "Едиот Ахронот" Арнона Мозеса) будет закрыто, параграф обвинения во взяточничестве в "деле 4000" (дело "Безек" – Walla) будет аннулирован, и Нетаниягу признает себя виновным в обмане общественного доверия по этому делу, а также по "делу 1000" (о незаконных подарках премьер-министру). Сделка не состоялась, поскольку прокуратура требовала объявления преступлений, совершенных Нетаниягу, позорными. Премьер, в свою очередь, отказывался от такой сделки, удаляющий его из политической жизни на семь лет, и по сути, завершающей его политическую карьеру. Разница по сравнению с нынешней ситуацией заключается в том, что тогда отказ от обвинения во взяточничестве был одним из шагов прокуратуры навстречу Нетаниягу. Сейчас судьи недвусмысленно дали понять обвинению, что доказать этот пункт им будет очень сложно.

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Спектр возможностей, открывающихся перед Биньямином Нетаниягу, слишком велик для того, чтобы можно было его серьезно оценить. На одном краю находится попытка заключить сделку как можно быстрее, на другом – решение вести процесс до конца, уверовав в то, что действительно "ничего не будет, потому что ничего не было". От решения, которое примет Нетаниягу, зависит очень многое в политической системе и в будущем нынешнего правительства. Очевидно лишь одно: если аксиома о желании Нетаниягу красиво уйти из политики верна, у правого фланга "Ликуда", в частности у сторонников реформы юридической системы, есть серьезные проблемы. Чем ближе сделка с прокуратурой, тем слабее мотивация идти на конфликт с юридической системой вообще и с юридическим советником правительства в частности. И вновь надо признать: мотивы Нетаниягу и пути принятия им решений – тайна за семью печатями. Остается ждать.

Пока что израильская политическая система живет самостоятельной жизнью, имеющей очень мало общего с тем, что реально тревожит граждан. Израильская политика стала спутником, отделившимся от планеты и живущим автономной жизнью.

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Теракт в Эли, 28 убитых израильтян в терактах с начала года, акции возмездия со стороны поселенцев, проникновение боевиков "Хизбаллы" на территорию Израиля, беспорядки с участием тысяч друзов на Голанских высотах, публичный конфликт между министром национальной безопасности и генеральным инспектором полиции. Это неполный список событий уходящей недели, которые по-настоящему привлекали внимание. Добавьте к этому продолжающийся конфликт между Организацией учителей и правительством и завершение старшеклассниками учебного года без получения табелей и оценок, и мы получаем почти бескрайнее поле для вопросов к тем, кто принимает решения, для дискуссий в Кнессете и в телестудиях, для демонстраций и пресс-конференций. И несмотря на все это, главной темой, вокруг которой вращалась политическая и в большой степени медийная дискуссия этой недели, были выборы в коллегию адвокатов, решение Биньямина Нетаниягу предпринять вторую попытку в одностороннем порядке провести законы юридической реформы или по крайней мере сделать вид, что он пытается их провести, и дискуссии в оппозиции о дальнейших шагах.

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Как бы цинично это ни прозвучало, но с политической точки зрения, страшный теракт в Эли дал правительству возможность сменить курс. К моменту написания этих строк неизвестно, воспользовался ли Нетаниягу этой возможностью, но решение сфокусировать все усилия на решении проблемы террора в Иудее и Самарии может позволить ему, если не снять вопрос юридической реформы с повестки дня, то по крайней мере, отложить его на неопределенный срок. До конца летней сессии Кнессета осталось чуть больше месяца, и любой тайм-аут почти наверняка откладывает всё на осень. А так далеко в израильской политике не заглядывают.

Первая реакция коалиции на теракт была ожидаемой: заявления о намерении начать строительство еще 1000 единиц жилья в Эли (далеко не очевидно, что заявления превратятся в разрешения, а тем более – в стройки), укрепление подразделений, дислоцированных в Иудее и Самарии, декларации, требования. И все же складывается впечатление, что основное внимание коалиции уделено все той же юридической реформе. Нетаниягу продолжает брести той дорогой, которую ему проторили партнеры по нынешней коалиции. Не хочет он с нее сворачивать или не может – неясно и не очень важно. Даже оставаясь в той же колее, и не сворачивая с тропинки юридической реформы, Нетаниягу все более производит впечатление человека пассивного и инертного, что ему совершенно не свойственно.

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Выборы в коллегию адвокатов яркий тому пример. Эти выборы привлекли внимание, которое немногим уступало выборам в Кнессет. Это неудивительно, так как от личности главы коллегии зависело, кто будет представлять коллегию в комиссии по назначению судей. Именно поэтому поражение сторонников реформы было предсказуемым. Подавляющее большинство адвокатов Израиля возражают против реформы, как любой профсоюз возражает против попыток посягнуть на полномочия тех, кого он представляет. Но даже в этой ситуации решение коалиции и ее сторонников делать ставку на Эфи Навэ, выглядит по меньшей мере странной. Навэ был неизбираем даже в более мирной обстановке. Человек, признанный виновным в уголовном преступлении, человек с длинным шлейфом сомнительных поступков, шел на выборы, неясно на что рассчитывая. Попытки лагеря сторонников реформы сделать из него свою надежду, вместо того чтобы найти среди адвокатов и поддержать сильного, популярного кандидата (убежден, что есть такой) – это еще одно звено в цепи небрежности, халатности, почти незаинтересованности, которую в коалиции, в первую очередь в окружении Нетаниягу, демонстрируют на протяжении всех пяти месяцев борьбы.

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Еще в начале недели казалось, что стороны вот-вот вернутся за стол переговоров в президентской канцелярии. Представитель оппозиции избран в комиссию по назначению судей. В "Махане Мамлахти" и в "Еш Атид", хоть и в меньшей степени, не скрывали готовности к возобновлению диалога, требуя от коалиции избрать своего представителя в комиссию. Технический, не представляющий никакой сложности шаг. Однако уже в прошлое воскресенье на заседании правительства Нетаниягу заявил, что коалиция будет действовать односторонне. И сам Нетаниягу, и даже сторонники реформы повторяли магическую формулу "взвешенно и ответственно". В переводе на простой язык это означает не нахрапом, не все сразу, а постепенно. И первым на очереди был закон об ограничении принципа крайней неприемлемости. У этого закона есть два преимущества, которые дали ему приоритет перед остальными. Прежде всего этот вопрос обсуждался на переговорах, этого не отрицает даже оппозиция, и несмотря на то, что соглашение не достигнуто, ей будет очень трудно звать народ на баррикады по этому поводу. Второе преимущество обозначилось на этой неделе совершенно неожиданно. Этот закон, по крайней мере часть его, поддержал никто иной как бывший глава Верховного суда Аарон Барак. И необходимо обратить внимание на цепь событий, ускользнувших от взгляда многих. 17 июня журналист Йоав Ицхак опубликовал запись в микроблоге Twitter, в которой утверждал, что Нетаниягу и Барак (Аарон, не Эхуд) полностью координируют свои действия. Главной составляющей является то, что Нетаниягу не будет продвигать изменения в комиссии по выбору судей. Ицхак не писал, что именно получит Нетаниягу взамен. На следующий день Аарон Барак выступил в университете Райхмана и неожиданно заявил, что закон, ограничивающий принцип крайней неприемлемости, может быть допустим. Отец судебного активизма правда обусловил это тем, что по вопросу о назначениях принцип сохранится, иными словами Арье Дери останется все так же далек от стола правительства. Еще одно "чудесное" совпадение: 22 июня Дери заявил в интервью радиостанции "Коль Хай", что "видимо не будет министром в нынешнем правительстве". Аарон Барак также потребовал, чтобы коалиция отказалась от всех остальных инициатив по реформе.

Обсуждение закона о принципе неприемлемости начнется уже в воскресенье, 25 июня. В коалиции попытаются завершить его до конца сессии и, если получится, утвердить в первом чтении. Не более.

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Остальное сейчас будет на уровне разговоров. Да, в коалиции говорят о том, что в следующую сессию на повестке дня будет закон об изменении состава комиссии по назначению судей. Да, уже в ближайшее воскресенье межминистерская комиссия по законодательству будет рассматривать законопроект о роспуске коллегии адвокатов. Но Нетаниягу не сделает ни одного шага, который ожидаемо приведет к новой волне протестов на улице Каплан. Он продолжит маневрировать между молотом коалиции, требующей продвижения реформы, и наковальней протестов, которые в любой момент могут разгореться с новой силой. Происходящее в окружном суде Иерусалима еще один фактор, призывающий Нетаниягу к осторожности.

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В оппозиции также выжидают. Рискну предположить, что Нетаниягу и Ганц были бы рады вернуться за стол переговоров в президентской канцелярии. Но президент Герцог, сделав заявление о том, что, вопреки утверждениям коалиции, никаких договоренностей в ходе диалога не было, самоустранился. В середине июля у сторон появится шанс вернуться за стол переговоров. Хочет того коалиция или нет, не позднее 13 июля коалиция должна избрать своего представителя в комиссию по назначению судей. После того, как этот представитель будет избран, откроется возможность для возобновления диалога. Захотят ли его стороны? Смогут ли они преодолеть сопротивление радикалов на своей стороне? Шансы невысоки, но совсем закрывать дверь к переговорам никто не хочет.

В оппозиции отпраздновали победу на выборах в коллегию адвокатов и заняли выжидательную позицию. Реакция на теракт в Эли была сдержанной, и некоторые представители оппозиции "обошли" коалицию справа. Так, например, депутат Гидеон Саар заявил, что "Махане Мамлахти" поддержит любую антитеррористическую операцию в Иудее и Самарии. В дни терактов парламентская оппозиция остается в границах сдержанной критики. Даже лидерам уличных протестов пришлось на этой неделе немного снизить накал, несмотря на решение Нетаниягу возобновить односторонние шаги. За последние дни лидеры протестов дважды отменяли заявленную пресс-конференцию, на которой должны были сообщить о своих дальнейших шагах. В первый раз она была отменена из-за теракта в Эли, второй раз – по неизвестной причине. Это не означает, что лидеры митингующих на улице Каплан отказались от намерения митинговать. Уже сейчас известно, что одним из выступающих на митинге на исходе ближайшей субботы будет представитель протеста друзов. Все, кто сегодня выступают против шагов правительства, становятся частью протеста.

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На прошлой неделе в демонстрации на улице Каплан впервые принял участие глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман. До этого он посещал другие акции протеста, объясняя, что не митингует с "Черными флагами" и иными леворадикальными организациями. Изменение позиции Либермана скорее всего связано с углубляющимися разногласиями между ним и теми представителями оппозиции, которые участвовали в переговорах у президента. Либерман утверждал, что оппозиция на переговорах согласилась на возвращение Арье Дери в правительство взамен на избрание Карин Эльхарар в комиссию по назначению судей. Даже если такие переговоры велись, соглашение, судя по всему, не состоялось. Это не уменьшило желание Либермана дистанцироваться от Ганца и Лапида.

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В "Махане Мамлахти" тоже не все выступают в хоре. Матан Каана стал первым, кто произнес вслух то, что многие в центристских партиях обсуждают между собой: персональный бойкот Нетаниягу себя исчерпал, и если после следующих выборов он останется в политике, нельзя априори отказываться от сотрудничества с ним. Такое заявление, особенно сейчас, когда до выборов еще очень далеко, может стать началом непростой дискуссии внутри "Махане Мамлахти", тем более, что сейчас никто не знает, как долго просуществует коалиция в ее нынешнем виде.

Итамар Бен-Гвир остается слабым звеном, чтобы не сказать подростком, который готов на любые действия, чтобы привлечь внимание. Его публичные заявления против компромисса с протестующими друзами, в то время как Нетаниягу пытается успокоить страсти и не дать этому источнику напряженности разрастись – только один пример из многих. Нетаниягу был бы счастлив изменить свою коалицию таким образом, чтобы место Бен-Гвира занял кто-то из оппозиции, например целиком или частично фракция "Махане Мамлахти". Шанс на такую рокировку невысок.

И последнее. 22 июня газета "Исраэль а-Йом" сообщила, что за первые полгода выданы 13000 разрешений на строительство в Иудее и Самарии. Это почти вдвое больше, чем за весь 2020 год, который считается рекордным. На данный момент между коалицией и Вашингтоном Нетаниягу выбирает коалицию.