Операция ЦАХАЛа в ночь на 23 июня: удары по целям в городах Газа и Рафах

В ночь на 23 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере и на юге сектора Газы. Наиболее интенсивные боевые действия ведутся в районе Рафаха (Рафиаха) и города Газа.

На севере сектора: ЦАХАЛ нанес удар по зданию в центре города Газа, трое убитых, есть раненые; ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Табаза на западе города Газа, среди убитых двое детей; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в городе Газа; ЦАХАЛ нанес еще один удар по цели на западе города Газа.

На юге сектора: ЦАХАЛ нанес удары по двум целям в Рафахе; израильские военные взорвали несколько зданий в районе Бразиль, на юге Рафаха; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала район Таль ас-Сауди, к западу от Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 23 июня.