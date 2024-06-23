ВВС ЦАХАЛа атаковали боевиков, скрывавшихся в бывшей штаб-квартире UNRWA в центре Газы

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что утром 23 июня самолеты ВВС ЦАХАЛа, получив информацию и поддержку от военной разведки, Общей службы безопасности и 99-й дивизии, нанесли удары по объектам инфраструктуры террора в центральной части сектора Газы.

Одной из целей было здание бывшей штаб-квартиры UNRWA, в момент атаки на объекте находились боевики ХАМАСа и "Исламского джихада".

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что перед атакой зона удара была проверена с беспилотников, чтобы убедиться, что в результате удара не пострадают непричастные. Кроме того, скрининга с воздуха ЦАХАЛ использовал разведданные, для атаки использовалось высокоточное оружие.