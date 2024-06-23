ВВС ЦАХАЛа атаковали боевиков, скрывавшихся в бывшей штаб-квартире UNRWA в центре Газы
время публикации: 23 июня 2024 г., 19:34 | последнее обновление: 23 июня 2024 г., 19:34
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что утром 23 июня самолеты ВВС ЦАХАЛа, получив информацию и поддержку от военной разведки, Общей службы безопасности и 99-й дивизии, нанесли удары по объектам инфраструктуры террора в центральной части сектора Газы.
Одной из целей было здание бывшей штаб-квартиры UNRWA, в момент атаки на объекте находились боевики ХАМАСа и "Исламского джихада".
В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что перед атакой зона удара была проверена с беспилотников, чтобы убедиться, что в результате удара не пострадают непричастные. Кроме того, скрининга с воздуха ЦАХАЛ использовал разведданные, для атаки использовалось высокоточное оружие.
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