ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты военно-воздушных сил атаковали военные строения и наблюдательную вышку "Хизбаллы" в районе Аль-Хиам.

Ранее ударом с воздуха было разрушено военное здание "Хизбаллы" в районе Рамия.

Кроме того, из артиллерийских орудий были обстрелы объекты террора и боевики в районе Альма аш-Шааб.