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Израиль

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

время публикации: 23 июня 2024 г., 21:33 | последнее обновление: 23 июня 2024 г., 21:33
ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты военно-воздушных сил атаковали военные строения и наблюдательную вышку "Хизбаллы" в районе Аль-Хиам.

Ранее ударом с воздуха было разрушено военное здание "Хизбаллы" в районе Рамия.

Кроме того, из артиллерийских орудий были обстрелы объекты террора и боевики в районе Альма аш-Шааб.

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