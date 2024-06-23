ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео
время публикации: 23 июня 2024 г., 21:33 | последнее обновление: 23 июня 2024 г., 21:33
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты военно-воздушных сил атаковали военные строения и наблюдательную вышку "Хизбаллы" в районе Аль-Хиам.
Ранее ударом с воздуха было разрушено военное здание "Хизбаллы" в районе Рамия.
Кроме того, из артиллерийских орудий были обстрелы объекты террора и боевики в районе Альма аш-Шааб.
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