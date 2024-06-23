Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 23 июня: операции в районах Калькилии и Хеврона

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 23 июня действовали в Калькилии и около Калькилии (в Хадже), около Туль-Карема (в Кафр Абуше), около Шхема (в Бурке), около Бейт-Лехема (в Туку), около Хеврона (в Саире, Дуре).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 23 июня.