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Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 23 июня: операции в районах Калькилии и Хеврона

время публикации: 23 июня 2024 г., 06:53 | последнее обновление: 23 июня 2024 г., 06:53
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 23 июня: операции в районах Калькилии и Хеврона
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 23 июня действовали в Калькилии и около Калькилии (в Хадже), около Туль-Карема (в Кафр Абуше), около Шхема (в Бурке), около Бейт-Лехема (в Туку), около Хеврона (в Саире, Дуре).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 23 июня.

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