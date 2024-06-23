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Израиль

ЦАХАЛ сообщает об успешной ликвидации цели, проникшей из Ливана

время публикации: 23 июня 2024 г., 12:24 | последнее обновление: 23 июня 2024 г., 12:24
ЦАХАЛ сообщает об успешной ликвидации цели, проникшей из Ливана
Yonatan Sindel/Flash90

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала объяснения по поводу серии оповещений, сработавших в населенных пунктах у границы с Ливаном около часа назад. ПВО ЦАХАЛа успешно ликвидировало подозрительную воздушную цель, проникшую в воздушное пространство Израиля из Ливана, о чем было оповещение тревоги в 11:24.

Впоследствии сработала тревога о ракетных обстрелах в связи с опасностью падения обломков вражеской цели и противоракет на населенные пункты.

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