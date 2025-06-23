Служба тыла: информация о сбоях в системе оповещения – ложная
время публикации: 23 июня 2025 г., 13:58 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 14:00
В последние часы в интернете распространяется информация о якобы имеющих место новых инструкциях службы тыла и о сбое в работе системы оповещения, включая сирены.
Служба тыла заявляет, что эта информация не соответствует истине. ЦАХАЛ призывает общественность прислушиваться к указаниям официальных представителей и воздержаться от распространения слухов.