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Израиль

Командование тылом оставило действующие ограничения без изменений

время публикации: 23 июня 2025 г., 18:19 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 18:29
Командование тылом оставило действующие ограничения без изменений
Пресс-служба ЦАХАЛа

По итогам оценки текущей ситуации командование тылом оставило без изменений ограничения, действующие с 22 июня.

По всей стране запрещены собрания, работают только жизнеобеспечивающие предприятия, школы и детские сады остаются закрытыми. Пляжи также закрыты.

Ограничения действительны до 20:00 вторника, 24 июня.

Полный перечень указаний доступен по следующей ссылке:

https://www.oref.org.il/rus/articles/info/iron-swords/1100

Каждому из нас необходимо убедиться, что мы готовы и знаем, как действовать, чтобы защитить свою жизнь и жизни наших близких.

Следует продолжать следить за указаниями, публикуемыми Командованием тыла через официальные каналы.

Израиль
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