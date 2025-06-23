Командование тылом оставило действующие ограничения без изменений
время публикации: 23 июня 2025 г., 18:19 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 18:29
По итогам оценки текущей ситуации командование тылом оставило без изменений ограничения, действующие с 22 июня.
По всей стране запрещены собрания, работают только жизнеобеспечивающие предприятия, школы и детские сады остаются закрытыми. Пляжи также закрыты.
Ограничения действительны до 20:00 вторника, 24 июня.
Полный перечень указаний доступен по следующей ссылке:
https://www.oref.org.il/rus/articles/info/iron-swords/1100
Каждому из нас необходимо убедиться, что мы готовы и знаем, как действовать, чтобы защитить свою жизнь и жизни наших близких.
Следует продолжать следить за указаниями, публикуемыми Командованием тыла через официальные каналы.