Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 23 июня, произойдет незначительное понижение температуры, главным образом, в горных районах. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 18-28 градусов, в Тель-Авиве – 25-28, в Хайфе – 23-27, в Эйлате – 25-39, в Беэр-Шеве 22 – 32, в Мицпе-Рамоне – 18-32, на побережье Мертвого моря – 25-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-28, в Ариэле – 20-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-33, на Голанских высотах – 18-30.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 27 градусов, высота волн – 90-150 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 40 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В понедельник-пятницу – небольшое повышение температуры.