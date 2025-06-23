x
23 июня 2025
|
последняя новость: 15:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 июня 2025
|
23 июня 2025
|
последняя новость: 15:55
23 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

С начала войны в Израиль вернулись 82 тысячи израильтян

время публикации: 23 июня 2025 г., 15:36 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 15:36
С начала войны в Израиль вернулись 82 тысячи израильтян
Yonatan Sindel/Flash90

82282 израильтянина вернулись в Израиль с момента начала операции "Народ как лев" против иранской ядерной программы, на несколько дней полностью закрывшей израильское небо.

46344 человека вернулись в Израиль через наземные пограничные переходы с Иорданией и Египтом. Из них 21085 человек прошли через погранпереход "Таба"

8162 человека вернулись в Израиль морем, и 27776 прилетели в Израиль в рамках операции "Безопасное возвращение".

По оценке минтранса, за границей все еще находятся 84 тысячи израильтян, которые ждут возможности вернуться домой.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook