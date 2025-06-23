С начала войны в Израиль вернулись 82 тысячи израильтян

82282 израильтянина вернулись в Израиль с момента начала операции "Народ как лев" против иранской ядерной программы, на несколько дней полностью закрывшей израильское небо.

46344 человека вернулись в Израиль через наземные пограничные переходы с Иорданией и Египтом. Из них 21085 человек прошли через погранпереход "Таба"

8162 человека вернулись в Израиль морем, и 27776 прилетели в Израиль в рамках операции "Безопасное возвращение".

По оценке минтранса, за границей все еще находятся 84 тысячи израильтян, которые ждут возможности вернуться домой.