С начала войны в Израиль вернулись 82 тысячи израильтян
время публикации: 23 июня 2025 г., 15:36 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 15:36
82282 израильтянина вернулись в Израиль с момента начала операции "Народ как лев" против иранской ядерной программы, на несколько дней полностью закрывшей израильское небо.
46344 человека вернулись в Израиль через наземные пограничные переходы с Иорданией и Египтом. Из них 21085 человек прошли через погранпереход "Таба"
8162 человека вернулись в Израиль морем, и 27776 прилетели в Израиль в рамках операции "Безопасное возвращение".
По оценке минтранса, за границей все еще находятся 84 тысячи израильтян, которые ждут возможности вернуться домой.