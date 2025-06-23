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Израиль

Самая продолжительная тревога за войну: атака из Ирана и из Йемена

Война с Ираном
время публикации: 23 июня 2025 г., 11:12 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 11:26
Самая продолжительная тревога за войну: атака из Ирана и из Йемена
Chaim Goldberg/Flash90

В результате серии ракетных тревог по всей территории страны, от границы с Ливаном и до Ашкелона, миллионы израильтян почти 50 минут провели в бомбоубежищах.

По предварительным данным, по Израилю были выпущены восемь баллистических ракет из Ирана: две ракеты не достигли воздушного пространства Израиля, несколько были перехвачены, зафиксированы также падения ракет.

Еще четыре ракеты были выпущены по Израилю из Йемена.

По сообщению спасательных служб и служб безопасности, зафиксированы попадания в разных районах страны. "Хеврат Хашмаль" сообщила о попадании ракеты в стратегический объект инфраструктуры на юге Израиля, в связи с чем возможны перебои в электроснабжении.

Техники электрической компании едут на место падения ракеты. Сообщается об отсутствии электроснабжения в некоторых районах Явне и Ашдода.

По сообщению "Маген Давид Адом", сообщения о пострадавших не поступали.

Израиль
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