Пресс-служба ЦАХАЛа: ВВС атакуют командные центры КСИР

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что израильские ВВС, на основании точных сведений, переданных военной разведкой, атаковали командные пункты и другие объекты Корпуса стражей Исламской революции и органов безопасности в Тегеране.

В частности, атакован командный центр ополчения "Басидж", входящего в КСИР и отвечающего как за подавление недовольства, так и за соблюдение исламского дресс-кода, штабы полиции, разведки, сил внутренней безопасности, места базирования сил иранского режима.

Согласно анонимным израильским источникам, потери личного состава в ходе этих атак могут достичь сотен человек. В то же время глава армейской пресс-службы бригадный генерал Эфи Дефрин подчеркивает: с иранской угрозой еще не покончено.