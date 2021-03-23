Израильская территория подверглась ракетному обстрелу из сектора Газы
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что некоторое время назад был зафиксирован запуск ракеты из сектора Газы в сторону израильской территории.
Поскольку из траектории полета ракеты было понятно, что она не представляет угрозы для израильских населенных пунктов, сигнал тревоги сработал только на незастроенной территории.
Телеканал "Кан-11" передал, что ракета упала на открытой местности между кибуцем Хацерим и Беэр-Шевой. Обстрел был осуществлен в то время, когда глава правительства Биньямин Нетаниягу находился в Беэр-Шеве или только что ее покинул. Корреспондент 13-го телеканала Алон Бен-Давид утверждает, что обстрел был осуществлен в то время, когда глава правительства находился в городе.
При этом источники в "Ликуде" сообщили редакции NEWSru.co.il, что Нетаниягу уехал из Беэр-Шевы приблизительно час назад, то есть задолго до обстрела.
Отметим, что о своей поездке в Беэр-Шеву Нетаниягу рассказал во время прямого эфира в Instagram.
Израильские СМИ отмечают, что впервые с начала ракетных обстрелов из Газы запуск ракеты был осуществлен палестинскими боевиками в день парламентских выборов в Израиле.
Из окружения Бени Ганца сообщили, что министр обороны прервал телефонные разговоры с отделениями партии на местах, которые вел из штаба "Кахоль Лаван", для консультаций с представителями системы безопасности.
Около 21:00 палестинская мониторинговая группа Gaza Report в своем "твиттере" сообщила, что танки ЦАХАЛа обстреляли наблюдательный пост ХАМАСа к востоку от Рафаха. Нет данных о пострадавших или причиненном ущербе.
В предыдущий раз израильская территория подвергалась обстрелу из сектора Газы 19 января 2021 года. В феврале обстрелов зафиксировано не было.
Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы
(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)
2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.
2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.
2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.
2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.
2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.
2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.
2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.
2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.
2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.
2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.
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