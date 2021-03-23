Израильская территория подверглась ракетному обстрелу из сектора Газы

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что некоторое время назад был зафиксирован запуск ракеты из сектора Газы в сторону израильской территории.

Поскольку из траектории полета ракеты было понятно, что она не представляет угрозы для израильских населенных пунктов, сигнал тревоги сработал только на незастроенной территории.

Телеканал "Кан-11" передал, что ракета упала на открытой местности между кибуцем Хацерим и Беэр-Шевой. Обстрел был осуществлен в то время, когда глава правительства Биньямин Нетаниягу находился в Беэр-Шеве или только что ее покинул. Корреспондент 13-го телеканала Алон Бен-Давид утверждает, что обстрел был осуществлен в то время, когда глава правительства находился в городе.

При этом источники в "Ликуде" сообщили редакции NEWSru.co.il, что Нетаниягу уехал из Беэр-Шевы приблизительно час назад, то есть задолго до обстрела.

Отметим, что о своей поездке в Беэр-Шеву Нетаниягу рассказал во время прямого эфира в Instagram.

Израильские СМИ отмечают, что впервые с начала ракетных обстрелов из Газы запуск ракеты был осуществлен палестинскими боевиками в день парламентских выборов в Израиле.

Из окружения Бени Ганца сообщили, что министр обороны прервал телефонные разговоры с отделениями партии на местах, которые вел из штаба "Кахоль Лаван", для консультаций с представителями системы безопасности.

Около 21:00 палестинская мониторинговая группа Gaza Report в своем "твиттере" сообщила, что танки ЦАХАЛа обстреляли наблюдательный пост ХАМАСа к востоку от Рафаха. Нет данных о пострадавших или причиненном ущербе.

В предыдущий раз израильская территория подвергалась обстрелу из сектора Газы 19 января 2021 года. В феврале обстрелов зафиксировано не было.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.