Во вторник, 23 марта, в Израиле проходят выборы в Кнессет 24-го созыва. 6578084 избирателей имеют право проголосовать на четвертых за последние два года парламентских выборах. По сравнению с выборами в Кнессет 23-го созыва, проходившими год назад, в марте 2020-го, количество обладателей права голоса увеличилось почти на 125 тысяч человек.

Выборы в Кнессет 24-го созыва. Фоторепортаж

Голосование пройдет на 13865 избирательных участках. По сравнению с прошлым годом были добавлены три тысячи избирательных участков, чтобы сократить риск заражения коронавирусом. Из них 12127 избирательных участков будут обычными (включая 550 участков на базах ЦАХАЛа), 751 участок – для больных коронавирусом или находящихся в самоизоляции, 547 участков – в домах престарелых и центрах социального жилья для пожилых. Четыре участка будут установлены в "коронавирусных" отелях. Кроме того, впервые 4 избирательных участка будут открыты в зале прилета аэропорта имени Бен-Гуриона. 3776 избирательных участков будут доступны для людей с ограниченными возможностями. Люди с ограниченными возможностями, избирательный участок которых не оборудован соответствующим образом, смогут проголосовать в одном из 2218 оборудованных участков, имеющих право принимать избирателей не по месту жительства.

Большая часть избирательных участков будет работать с 07:00 до 22:00. В малых населенных пунктах, больницах и тюрьмах участки будут работать с 08:00 до 20:00.

Специальные участки для коронавирусных больных будут работать с 08:00 до 19:00, а для находящихся на самоизоляции – с 07:00 до 22:00.

Место ближайшего участка для больных коронавирусом и для находящихся на самоизоляции можно узнать на сайте Центральной избирательной комиссии. Там же можно организовать подвозку до избирательного участка. ЦИК подчеркивает, что этим категориям населения выход из дома разрешен только для голосования.

Также на сайте ЦИК можно проверить местонахождение своего обычного избирательного участка. Следует отметить, что оно может измениться по сравнению с прошлыми выборами, поскольку для предотвращения заражений количество избирателей на каждом участке было уменьшено. Для проверки необходимо ввести номер и дату выдачи удостоверения личности.

Для того, чтобы проголосовать, избиратель должен иметь при себе удостоверение личности или заграничный паспорт. Приглашение на выборы, полученное по почте, приносить не обязательно.

За ходом выборов на участках будут следить около 15 тысяч наблюдателей ЦИК (в дополнение к наблюдателям от различных партий), почти в четыре раза больше, чем год назад. Кроме того, в 400 избирательных участках, определенных как потенциально проблемные, будут работать специальные группы сотрудников полиции в штатском. 3500 сотрудников полиции будут развернуты в районе избирательных участков.

В день выборов израильтяне смогут воспользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте.

На места в Кнессете 24-го созыва претендуют 37 партий и блоков.

"Еш Атид во главе с Яиром Лапидом". Лидер – Яир Лапид. Буквенные обозначения – פה





"Рапэ – Рак Бриют" ("Лечи – только здоровья"). Лидер – Арье Авни. Буквенные обозначения – ר





"Ноам Колман, Лирон Офри и Сули Вольц - а-Билти Эфшари - Эфшари" ("Невозможное – возможно"). Лидер – Ноам Арье Колман. Буквенные обозначения – ק





"а-Калькалит а-Хадаша бе-Рашут Ярон Залиха" ("Новая Экономическая во главе с Яроном Залихой. Лидер – Ярон Залиха. Буквенные обозначения – יז





"Ам Шалем бе Рашут а-Рав Хаим Амсалем – Хье ве-Тен Лихьот" ("Весь Народ во главе с раввином Хаимом Амсалемом – Живи и дай жить другим"). Лидер – Хаим Амсалем. Буквенные обозначения – רף





"Хец". Лидер – Лиор Шапира. Буквенные обозначения – צף





"Ани ве-Ата – Мифлегет а-Ам а-Исраэлит" ("Я и ты – Израильская народная партия". Лидер – Алон Гилади. Буквенные обозначения – כך





"Демократит -Хирут, Шивьон ве-Арвут Ададит" ("Демократическая – Свобода, Равенство и Взаимная ответственность"). Лидер – Хаим Барак Коэн. Буквенные обозначения – רק





"Олам Хадаш". Лидер – Йорам Эдри. Буквенные обозначения – ני





"а-Исраэлим" ("Израильтяне"). Лидер – Ярон-Шимон Регев. Буквенные обозначения - ז





"Тиква Хадаша бе-Рашут Гидеон Саар ле-Рашут а-Мемшала" ("Новая Надежда во главе с Гидеоном Саара на должность премьер-министра"). Лидер – Гидеон Саар. Буквенные обозначения – ת





"а-Мапац а-Хеврати - Гимлаим" ("Социальный взрыв – пенсионеры"). Лидер – Цион Вахаб. Буквенные обозначения – י





"МЕРЕЦ – а-Смоль шель Исраэль" ("МЕРЕЦ – израильские левые"). Лидер – Ницан Горовиц. Буквенные обозначения – מרצ





"а-Тиква ле-Шинуй" ("Надежда на перемены"). Лидер – Абед Эль-Карим Абу-Каф. Буквенные обозначения – רנ





"Мифлегет ГАХАТ - Гуш а-Танахи" ("Партия ГАХАТ – Танахический (библейский) блок"). Лидер – Денис Липкин. Буквенные обозначения – יק





"а-Лев а-Йегуди" ("Еврейское сердце"). Лидер – Йосеф Эли. Буквенные обозначения - כ





"Манхигут Хевратит" ("Социальное лидерство"). Лидер – Илан Машиха Яр Занбар". Буквенные обозначения –יר





"Итахдут а-Сфарадим Шомрей Тора – Тнуато шель МАРАН а-Рав Овадья Йосеф ЗАЦАЛ" ("ШАС –Сефардское объединение блюстителей Торы, движение учителя раввина Овадьи Йосефа, да будет благословенна память праведника"). Лидер – Арье Дери. Буквенные обозначения – שס





"Исраэль Бейтейну бе-Рашут Авигдор Либерман" ("Наш Дом Израиль во главе с Авигдором Либерманом"). Лидер – Авигдор Либерман. Буквенные обозначения – ל





"а-Пиратим" ("Пираты"). Лидер – Охад-Яаков Шем-Тов. Буквенные обозначения - ףז





"КАМА – Кидум Маамад а-Прат" ("Продвижение индивидуальных прав"). Лидер – Дорит Лиат Биран. Буквенные обозначения - נ





"Квод а-Адам " ("Человеческое достоинство"). Лидер – Аркадий Пугач. Буквенные обозначения יף





"Шма бе рашут Нафтали Гольдман" ("Шма ("Слушай") во главе с Нафтали Гольдманом). Лидер – Нафтали Гольдман. Буквенные обозначения קי





"а-Решима а-Мешутефет (ХАДАШ, ТААЛ, БАЛАД" ("Общий список"). Лидер – Айман Удэ. Буквенные обозначения – ודעם





"Мифлегет а-Авода бе-рашут Мейрав Михаэли" ("Рабочая партия ("Авода") во главе с Мейрав Михаэли" . Лидер – Мейрав Михаэли. Буквенные обозначения – אמת





"ДААМ – зеленая экономика, одна страна". Лидер – Тамир Йоав Галь. Буквенные обозначения – ץ





"Мишпат Цедек, ле-Реформа бе-Маарехет а-Мишпат ве ле-Шихрур Игаль Амир" ("Справедливый суд, за реформу судебной системы и за свободу Игалю Амиру"). Лидер – Лариса Амир Ренана. Буквенные обозначения – קץ





"Седер Хадаш – ле-Шинуй Шитат а-Бхирот бе рашут орахат дин Авиталь Офек" ("Новый порядок – за изменение системы выборов во главе с адвокатом Авиталь Офек"). Лидер – Авиталь Офек. Буквенные обозначения – קך





"Яадут а-Тора ва а-Шабат, Агудат Исраэль – Дегель а-Тора". Лидеры – Моше Гафни и Яаков Лицман. Буквенные обозначения – ג





"а-Брит а-Мешутефет – ле-Мемшелет Ихуд Леуми" ("Общий завет – к правительству национального единства"). Бшара Шилиан. Буквенные обозначения – ינ





"Кахоль Лаван во главе с Бени Ганцем". Лидер – Бени Ганц. Буквенные обозначения – כן





"Цомет – Ацмаим, Хаклаим, Итъяшвут" ("Цомет – предприниматели, фермеры, заселение"). Лидер – Моше Грин. Буквенные обозначения – זץ

"Ликуд во главе с Биньямином Нетаниягу на пост премьер-министра". Лидер – Биньямин Нетаниягу. Буквенные обозначения – מחל





"Ямина бе-Рашут Нафтали Беннет" ("Вправо во главе с Нафтали Беннетом"). Лидер – Нафтали Беннет. Буквенные обозначения – ב





Партия "Ацмейну, Ацмаим ве-Либералим" за пять дней до голосования объявила, что снимается с выборов, и призвала своих сторонников голосовать за "Кахоль Лаван" во главе с Бени Ганцем.

Партия МААН также объявила о снятии с выборов и призвала своих сторонников голосовать за общий список арабских партий.