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NEWSru.co.il :: В Израиле23 марта 2021 г., 17:00

Виртуальный exit poll: за кого вы проголосовали на выборах в Кнессет 24-го созыва?

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Виртуальный exit poll: за кого вы проголосовали на выборах в Кнессет 24-го созыва?

23 марта 2021 года проходят выборы в Кнессет 24-го созыва. Просим вас сообщить, за кого вы проголосовали.

Данные этого своеобразного виртуального exit poll не будут опубликованы до момента окончания голосования и закрытия всех избирательных участков (в 22:00), чтобы не нарушать закон о выборах.

Мы будем постоянно следить за ходом голосования, чтобы не допустить попыток "накрутки" в пользу той или иной партии.

Внимание: опрос предназначен только для граждан Израиля


Опрос анонимный. Мы просим вас ответить на единственный вопрос:

Как вы проголосовали на выборах в Кнессет 24-го созыва? Опрос NEWSru.co.il

В списке перечислены все 37 партий и блоков, которые были допущены центральной избирательной комиссией и не отказались в дальнейшем от участия в выборах.

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