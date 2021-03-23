Виртуальный exit poll: за кого вы проголосовали на выборах в Кнессет 24-го созыва?

23 марта 2021 года проходят выборы в Кнессет 24-го созыва. Просим вас сообщить, за кого вы проголосовали.

Данные этого своеобразного виртуального exit poll не будут опубликованы до момента окончания голосования и закрытия всех избирательных участков (в 22:00), чтобы не нарушать закон о выборах.

Мы будем постоянно следить за ходом голосования, чтобы не допустить попыток "накрутки" в пользу той или иной партии.

Внимание: опрос предназначен только для граждан Израиля

Опрос анонимный. Мы просим вас ответить на единственный вопрос:

Как вы проголосовали на выборах в Кнессет 24-го созыва? Опрос NEWSru.co.il

В списке перечислены все 37 партий и блоков, которые были допущены центральной избирательной комиссией и не отказались в дальнейшем от участия в выборах.