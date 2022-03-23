ЦАХАЛу передано новейшее средство оповещения "Небесная роса"

Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, 22 марта состоялась церемония передачи ЦАХАЛу новейшей системы наблюдения и оповещения "Небесная роса", призванной противостоять широкому спектру угроз. Для нее создано особое подразделение ВВС.

В церемонии приняли участие командующий ВВС генерал-майор Амикам Норкин, глава управления "Хома" министерства обороны Моше Фаталь, глава Агентства противоракетной обороны США адмирал Джон Хилл.

Разработка системы продолжалась несколько лет. В ней участвовали министерство обороны, ВВС, оборонные фирмы ELTA и "Авиационная промышленность". Аэростат, один из самых крупных в мире, производится американской компанией TCOM. Первый летательный аппарат будет задействован на северной границе.

"Небесная роса" должна, действуя на больших высотах, заблаговременно выявлять угрозы, увеличивая потенциал раннего оповещения израильской многоярусной системы противоракетной безопасности. Это совместный проект Организации противоракетной обороны и Израиля и Агентства противоракетной обороны США.

"На северной границе ВВС сталкиваются с широким спектром угроз и должны быть готовы к различным сценариям. Подразделение "Небесная роса" – качественно новое средство воздушного контроля. Оно позволит создать более точную картину и даст ВВС возможность лучше решать задачу защиты воздушного пространства", – заявил генерал Норкин.