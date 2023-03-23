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    В Израиле

    Утвержден закон о порядке объявления премьер-министра неспособным выполнять свои обязанности

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    Утвержден закон о порядке объявления премьер-министра неспособным выполнять свои обязанности
    Yonatan Sindel/Flash90

    Утром в четверг, 23 марта, после "белой ночи" обсуждения, депутаты Кнессета большинством в 61 голос против 47 утвердили в итоговом чтении закон о порядке объявления премьер-министра неспособным выполнять свои обязанности.

    Коалиция и оппозиция договорились ограничить обсуждение 16 часами, и голосование было назначено на полночь. Однако около 03:00 ночи оппозиция отозвала список планировавших выступать депутатов, вынудив депутатов коалиции экстренно вернуться в Кнессет посреди ночи, и в итоге голосование состоялось около 06:00.

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    Согласно законопроекту, объявить о неспособности премьер-министра исполнять обязанности смогут лишь сам премьер-министр или правительство при условии, что за это предложение проголосовали 75% министров. Кнессет может объявить премьер-министра неспособным исполнять обязанности большинством в 90 из 120 голосов.

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    Законопроект продвигается коалицией, несмотря на то, что юридический советник правительства Гали Баарав-Миара категорически высказалась против него. По словам юридического советника, этот закон оставляет много прорех, которые могут привести к абсурдным ситуациям, когда премьер-министр по физическим или ментальным причинам не может исполнять свои обязанности, но его не отправляют в отставку по политическим причинам, а юридическая система этого права лишена.

    Лидер партии НДИ Авигдор Либерман, комментируя итоги голосования, заявил, что обратится в БАГАЦ с требованием отменить закон, и что "нельзя позволить Израилю стать монархией во главе с семейством Нетаниягу".

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    Лидер оппозиции и партии "Еш Атид" Яир Лапид, комментируя процедуру утверждения закона, заявил еще до голосования: "Я сижу в Кнессете и смотрю на ликудников, зажатых, униженных, знающих, что их притащили сюда посреди ночи голосовать за позорный персональный закон, родившийся из бредовых слухов и теории конспирации".

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 22 Марта 2023
    "Белая ночь" в Кнессете: обсуждается закон о порядке объявления премьера неспособным выполнять обязанности
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