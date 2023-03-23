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    В Израиле

    Биньямин Нетаниягу: реформа не будет остановлена

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    Биньямин Нетаниягу: реформа не будет остановлена
    Marc Israel Sellem/POOL

    Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на специальной пресс-конференции и заявил, что продвижение реформы не будет остановлено. Вместе с тем, он подчеркнул, что принятие закона о порядке объявления премьер-министра недееспособным позволит ему принять активное участие в работе по преодолению раскола.

    "Сразу после выборов я сказал, что я буду премьер-министром всех жителей Израиля, и я продолжаю утверждать то же самое и сегодня. Мы обязаны защитить страну от внутреннего раскола. Противники реформы – не предатели, а сторонники реформы – не фашисты. Подавляющее большинство и тех и других любят нашу страну. Сторонники реформы считают, что здесь нет настоящей демократии, и что ей угрожает руководящий страной всемогущий суд, тогда как противники считают, что Кнессет и правительство без сдержек и противовесов будут ущемлять личные права", – заявил Нетаниягу.

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    По словам главы правительства, юридическая реформа "должна отвечать обеим потребностям", и каждая сторона должна "серьезно отнестись к претензиям противоположной стороны".

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    "Некоторые считают, что реформа зайдет слишком далеко. Я верю, что можно провести реформу, которая удовлетворит обе стороны. Мы не намерены давить противников, наша цель – исправить и вернуть баланс. Лучший способ для этого – широкое согласование. К сожалению, представители оппозиции не готовы к переговорам. Надеюсь, это изменится в ближайшие дни, и делаю все возможное для урегулирования ситуации. Обратите внимание, мы уже внесли изменения в законопроекты", – отметил премьер-министр.

    Нетаниягу обещал, что реформа не будет включать закона о преодолении вето БАГАЦа большинством в 61 голос, и права индивидуумов будут закреплены в законе, и что любые законы будут основаны на этих принципах.

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    Он также заявил, что до сих пор "его руки были связаны, и его вмешательство грозило ему вынужденной отставкой", но что теперь этот период закончился, и обещал приложить все усилия для того, чтобы заживить последствия раскола.

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    Лидер оппозиции Яир Лапид в ответ на речь Нетаниягу заявил, что глава правительства "продолжает возводить ложные обвинения против судебной системы, не имеющие никакого отношения к реальности, и перекладывать вину за созданную его правительством ситуацию на других.

    Депутат Кнессета, бывший министр юстиции Гидеон Саар, заявил: "Сегодняшняя речь Нетаньяху сумела разочаровать даже тех, кто не возлагал на него никаких надежд. В практическом плане он заявил, что намерен провести, как и планировалось, закон о назначении судей. Попутно он торжественно объявил, что он пренебрегает урегулированием конфликта интересов, которое применялось к нему как к обвиняемому. Он упустили еще одну возможность и усилил раскол в народе. Подобающая реакция на это: усиление протеста!".

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    Буги Яалон, бывший начальник Генштаба и экс-министр обороны, в своем "твиттере" сравнил Биньямина Нетаниягу с пьяным водителем бронированного бульдозера D9, используемого ЦАХАЛом. "D9 продолжает крушить верховенство закона и демократию, а сегодня им управлял пьяный водитель, ускользнувший от суда". Буги Яалон продолжил: "Я повторяю и заявляю: если продвижение реформы не остановится - протесты не прекратятся. Израиль не будет диктатурой".

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    Председатель законодательной комиссии Кнессета Симха Ротман заявил, что заседание комиссии по реформе назначения судей возобновится в воскресенье, 26 марта, и пригласил всех принять участие в нем.

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