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    В Израиле

    "День парализующего протеста": противники юридической реформы блокируют страну

    время публикации: | последнее обновление:
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    Демонстранты около дома Арье Дери. 23.03.2023
    Flash90

    Четверг, 23 марта, был объявлен борцами против юридической реформы, проводимой правительством, "днем парализующего протеста": блокируются городские улицы и междугородние магистрали.

    В Иерусалиме сотни резервистов собрались утром около дома лидера партии ШАС Арье Дери, скандируя "Осужденный уголовник не будет министром!" Произошли столкновения.

    В Ашдоде демонстранты, протестующие против юридической реформы, проводимой правительством, перекрыли движение транспорта на перекрестке около порта и подожгли автомобильные шины. Полиция и пожарные потушили огонь и расчистили дорогу.

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    В Кейсарии блокированы вертолетные площадки.

    В Раанане манифестанты время от времени блокируют один из основных перекрестков.

    Сотни протестующих собрались в "Аэропорт-Сити" и блокировали проезд накануне прибытия депутата Кнессета Ави Дихтера и министра экономики Нира Барката.

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    В Тель-Авиве, на улице Каплан, с утра протестуют работники хайтек-компаний. Они установили гигантские песочные часы высотой около пяти метров с плакатом "Время израильских высоких технологий истекает".

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    Полиция предупреждала, что в Тель-Авиве с утра перекрываются для движения транспорта улица Каплан на участке между улицами Ибн-Гвироль и Менахем Бегин, перекресток Каплан-Менахем Бегин в северном и южном направлениях (движение будет направляться в туннели), съезды с проспекта а-Шалом на шоссе Аялон в обоих направлениях будут заблокированы. Также будут заблокированы перекрестки Игаль Алон-а-Шалом в западном и южном направлениях, Игаль Алон-Тоцерет а-Арец, а-Шалом-Алият а-Ноар в восточном направлении, Игаль Алон-Ицхак Саде в южном и северном направлениях, Ицхак Саде-а-Масгер в северном направлении. С улицы Бен-Авигдор будет заблокирован съезд на улицу а-Масгер.

    В 18:00 в связи с маршем протеста в Рамат-Гане и Бней-Браке будут заблокированы для движения транспорта шоссе Эм а-Мошавот в западном направлении, улицы Рауль Валленберг/Шитрит в южном направлении, мост Мивца Кадеш в обоих направлениях, улица Аба Гилель в восточном направлении, Жаботински (Рамат-Ган) от улицы Бялик в восточном направлении, Жаботински (Бней-Брак) от перекрестка Геа в западном направлении, улица Бен-Гурион между улицами Шешет а-Ямим и Жаботински, улица Абухацира между улицей Жаботински и шоссе Эм а-Мошавот, улица Раби Акива в направлении улицы Жаботински, улица Соколов в направлении улицы Жаботински. Въезд в квартал Пардес-Кац в Бней-Браке будет возможен только для жителей квартала, автобусы на терминале ТЦ Аялон будут направляться к мосту Мивца Кадеш, а оттуда налево в северном направлении.

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    Ожидается блокировка вечером подъездов к международному аэропорту "Бен-Гурион", откуда премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен вылететь в Лондон. Точное время вылета неизвестно. Отметим, что ранее Нетаниягу дважды без особых проблем вылетал за границу (в Париж и в Берлин), а блокировка подъездов к аэропорту создавала проблемы для обычных граждан.

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