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Израиль

Воздушная тревога на севере Израиля, подозрение на проникновение вражеского БПЛА

время публикации: 23 марта 2024 г., 15:21 | последнее обновление: 23 марта 2024 г., 15:33
Воздушная тревога на севере Израиля, подозрение на проникновение вражеского БПЛА
Olivier Fitoussi/Flash90

В 15:20 "Цева адом" прозвучала в населенных пунктах Бейт Гилель, Кфар Гилади, Кфар Юваль, Метула, Манара, Мааян Барух, Маргалийот, Мисгав Ам, Кирьят-Шмона, Тель Хай.

Ранее региональный совет Верхней Галилеи сообщил, что возле поселка Кфар Блум упали два дрона, запущенных из Ливана. Они взорвались на незастроенной местности, не причинив ущерба.

Возгорание потушил местный аварийный отряд. "Хизбалла" уже заявила о своей ответственности за запуск этих дронов.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 марта 2024

Возле поселка Кфар Блум упали два беспилотника, запущенных из Ливана
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Воздушная тревога на севере Израиля