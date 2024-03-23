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Израиль

Силы ЦАХАЛа атаковали несколько военных объектов и наблюдательный пункт "Хизбаллы"

время публикации: 23 марта 2024 г., 18:31 | последнее обновление: 23 марта 2024 г., 18:51
Силы ЦАХАЛа атаковали несколько военных объектов и наблюдательный пункт "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа атаковали несколько военных объектов и наблюдательный пункт "Хизбаллы" на ливанской границе.

Бойцы 869-го батальона с помощью беспилотника обнаружили террориста, входившего в здание, использовавшееся в военных целях, в деревне Кила, после чего здание было атаковано ВВС ЦАХАЛа.

В деревнях Эн-Накура и Айта аш-Шааб истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали еще несколько аналогичных объектов "Хизбаллы". В Аль-Хаяме удар был нанесен по наблюдательному пункту террористов.

В течение дня было зафиксировано несколько обстрелов израильской территории из южного Ливана. Два беспилотника, запущенных из Ливана, упали возле поселка Кфар-Блум, не причинив ущерба.

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