Силы ЦАХАЛа атаковали несколько военных объектов и наблюдательный пункт "Хизбаллы" на ливанской границе.

Бойцы 869-го батальона с помощью беспилотника обнаружили террориста, входившего в здание, использовавшееся в военных целях, в деревне Кила, после чего здание было атаковано ВВС ЦАХАЛа.

В деревнях Эн-Накура и Айта аш-Шааб истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали еще несколько аналогичных объектов "Хизбаллы". В Аль-Хаяме удар был нанесен по наблюдательному пункту террористов.

В течение дня было зафиксировано несколько обстрелов израильской территории из южного Ливана. Два беспилотника, запущенных из Ливана, упали возле поселка Кфар-Блум, не причинив ущерба.