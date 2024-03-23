Силы ЦАХАЛа и ШАБАКа ведут точечные бои на территории больницы "Шифа" в городе Газа

Силы ЦАХАЛа и ШАБАКа продолжают точечные бои на территории медицинского комплекса "Шифа" в городе Газа. Целью точечных боев является ликвидация террористов при обеспечении безопасности гражданского населения, пациентов, медиков и неприкосновенности медицинского оборудования.

Как сообщалось ранее, в операции на территории больницы "Шифа" и около нее задействованы силы 401-й бригады и бригады "Нахаль", а также морского спецназа "Шайетет-13". С начала операции в этом районе ликвидированы около 170 террористов, арестованы около 800 подозреваемых в терроре, обнаружены оружие, боеприпасы, выявлена террористическая инфраструктура.

За минувшие сутки истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали около 35 террористических объектов на территории сектора Газы: оперативные штабы, огневые позиции, террористические инфраструктуры.

Бригада "Нахаль" в ходе ожесточенных боев в центре сектора Газы за последние сутки уничтожила около 15 террористов. В ходе одной из операций военные выявили несколько групп террористов, забаррикадировавшихся в здании, и уничтожили их снайперским огнем, сопровождавшимся действиями ВВС. В ходе другой операции два террориста были ликвидированы точечным ракетным ударом.

Бойцы 7-й бригады продолжают действовать в районе Аль-Карара на севере Хан-Юниса. За минувшие сутки уничтожены двое террористов, разрушено военное здание.