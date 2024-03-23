Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 23 марта, на большей части территории страны температура понизится, будет облачно.

В Иерусалиме – 7-14 градусов, в Тель-Авиве – 13-19, в Хайфе – 11-16, в Эйлате – 14-24, в Беэр-Шеве – 9-20, в Мицпе-Рамоне – 8-19, на побережье Мертвого моря – 16-24, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-19, в Ариэле – 8-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 10-16, на Голанских высотах – 10-16.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 60-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 35 км/ч).

В воскресенье-понедельник – без существенных изменений. Со вторника ожидается повышение температуры.