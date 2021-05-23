БАГАЦ принял декларативное решение, объявившее поправку к Основному закону превышением полномочий Кнессета

Высший суд справедливости (БАГАЦ) принял постановление, согласно которому поправка к Основному закону о Кнессете, принятая в рамках, так называемого компромисса Хаузера, является превышением полномочий Кнессета.

Речь идет о 50-й поправке к Основному закону о Кнессете, в соответствии с которой Кнессет расширил границы, так называемого, бюджета продолжения на 11 миллиардов шекелей. По мнению судей БАГАЦа, речь идет о превышении полномочий Кнессета. Судьи заявили, что Кнессет действовал и принимал решения так, как будто утвержден закон о бюджете, в то время как это сделано не было вопреки распоряжению закона. "Не всякое постановление, лишенное характеристик Основного закона, может считаться поправкой к Основному закону", - говорится в вердикте суда.

Судейская коллегия во главе с председателем Верховного суда Эстер Хайют большинством голосов приняла апелляцию Движения за качество власти. Судьи Ноам Солберг, Давид Минц и Йосеф Эльрон, считавшие, что апелляция должна быть отклонена, остались в меньшинстве. Решение БАГАЦа носит декларативный характер, так как правительство уже распалось, Кнессет 23-го созыва распущен.

Спикер Кнессета Ярив Левин заявил, что речь идет о чудовищном, лишенном каких-либо оснований решении. "Мы являемся свидетелями безумного акта, когда кучка из шести человек, прикрывающася судейскими мантиями, совершает конституционный переворот. Это решение лишено всяческой силы, так как противоречит основным принципам власти народа и разделения звеньев власти", - заявил спикер Кнессета.