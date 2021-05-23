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NEWSru.co.il :: В Израиле23 мая 2021 г., 07:32

Храмовая гора вновь открыта для евреев

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Храмовая гора вновь открыта для евреев

Утром в воскресенье, 23 мая, Храмовая гора после 19-дневного перерыва вновь открылась для евреев. Все это время святыню посещали только мусульмане.

Пока посещение Храмовой горы разрешено евреям только в небольших группах и в сопровождении полиции.

Доступ на Храмовую гору был, как обычно, закрыт для евреев за десять дней до окончания мусульманского праздника Рамадан. Однако и после окончания праздника, в связи с обстрелами из сектора Газы и беспорядками в израильских городах, Храмовая гора оставалась закрыта для евреев.

В последние несколько недель беспорядки на Храмовой горе практически не прекращались. Только за последние несколько суток в связи с нападениями на силы полиции на Храмовой горе были задержаны 33 человека.


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