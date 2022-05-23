Министр иностранных дел Турции посетит Израиль впервые за 15 лет

В ночь на 24 мая в Израиль прибудет официальная делегация из Турции во главе с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу.

По информации радиостанции "Кан Бет", Мевлют Чавушоглу обсудит с израильским коллегой Яиром Лапидом возвращение дипломатов в Иерусалим и Анкару на фоне "потепления отношений между странами".

Мевлют Чавушоглу намерен подняться на Храмовую гору и посетить мечеть Аль-Аксы. При этом заранее обговорено, что израильтяне не будут сопровождать его во время этого визита.

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14-й канал ИТВ передал, что министр энергетики Турции Берат Албайрак отказался от поездки в Израиль. По данным телеканала, это связано с тем, что Израиль холодно отнесся к предложенным турецкой стороной совместным газовым проектам. В частности, к проекту прокладки газопровода в Европу через Турцию.