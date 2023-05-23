"Гаарец": президент Герцог продвигает "пакетную сделку" на переговорах по реформе. Подробности

Приближенные президента Ицхака Герцога продвигают "пакетную сделку" по вопросу о юридической реформе. Как сообщает "Гаарец", в рамках сделки, коалиция согласится на созыв комиссии по выбору судей без какого-либо изменения в ее составе и порядке работы.

Это означает, что оппозиция сохранит представительство в комиссии. Это также означает, что министр юстиции Ярив Левин отказался от намерения заморозить работу комиссии в том случае, если не будет достигнуто соглашение по изменению ее состава. Созыв комиссии означает и то, что коалиция отказалась от намерения добиваться назначения двух судей Верховного суда, которые должны быть избраны осенью. В рамках сделки, они будут избираться в обычном порядке, а значит нет шансов на даже минимальное изменение состава высшей судебной инстанции страны.

adv_11 incontent_1

В ответ на эти уступки оппозиция официально объявит о согласии на утверждение законопроекта о деятельности юридических советников. В рамках этого законопроекта полномочия юридических советников не будут очерчены или ограничены, но министры получат возможность представлять себя в суде, а не быть обязаны пользоваться услугами юридического советника и, как следствие, в обязательном порядке следовать его рекомендациям. Это право будет касаться только решений, которые приняты на заседании правительства.

adv_12 m_ar_1

Сделка впервые обозначает временные рамки переговоров. Они будут вестись до начала зимней сессии Кнессета в октябре 2023 года, и коалиция обязуется не проводить законы по реформе в одностороннем порядке. Переговоры сосредоточатся на попытке прийти к соглашению по Основному закону о законодательстве (חוק יסוד החקיקה). В рамках этого закона, будет оговорен порядок утверждения и изменения Основных законов. Закон определит порядок внесения изменений в действующую систему таким образом, чтобы они были возможны только при наличии согласия подавляющего большинства депутатов.

Как пишет "Гаарец", в коалиции склоняются к тому, чтобы поддержать это предложение, однако не заявляют об этом публично, опасаясь, что некоторые депутаты не проголосуют за бюджет в знак протеста против уступок, на которые идет коалиция.

adv_13 incontent_2

Обозреватель по юридическим вопросам газеты "Маарив а-Шавуа" Матан Вассерман сказал в эфире "Кан РЭКА", что, по его сведениям, переговоры в данном направлении ведутся, однако разногласия между сторонами по-прежнему велики. По мнению Вассермана, цель публикации в "Гаарец" в том, чтобы дать ответ тем в радикальных кругах оппозиции, кто считает, что президент Герцог позволяет Нетаниягу затягивать переговоры.

adv_14 m_ar_2

Накануне Герцог выступил на конференции в Герцлийском университете и прокомментировал ход переговоров по юридической реформе, проходящих при его посредничестве. "Во всех группах царит атмосфера недоверия, она царит и в отношениях между всеми группами. Это естественно для политической системы. Но я ни в коем случае не готов опускать руки. Пытаться, вопреки всему, прийти к договоренностям, это прямая обязанность президента государства, находящегося над политической системой, над общественной дискуссией", – отметил Герцог. "Диалог идет медленно, но вопреки различным спекуляциям, никто не тянет время, никто специально не затягивает переговоры", – добавил глава государства.