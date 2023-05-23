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    В Израиле

    В Кнессете началось голосование по государственному бюджету в итоговом чтении

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    В Кнессете началось голосование по государственному бюджету в итоговом чтении
    Yonatan Sindel/Flash90

    В Кнессете началось голосование по закону о государственном бюджете и закону о хозяйственном регулировании в итоговом чтении, которое должно завершиться в среду, 24 мая.

    Выступая перед началом голосования, премьер-министр Биньямин Нетаниягу поблагодарил "каждого из 64 членов коалиции за единство и дружбу".

    "Каждый раз мы удивляем по-новому, мы удивили всех, когда выиграли выборы, мы удивили наших врагов в Газе, мы удивляем Иран. Я преисполнен восхищения нашими силами. Мы удивим наших врагов, и мы добьемся успеха. Мы удивляем нашими достижениями в экономике, и проводимый нами ответственный бюджет еще заслужит похвалы рейтинговых агентств", - заявил Нетаниягу.

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    Глава правительства пообещал сосредоточить усилия на борьбе с дороговизной жизни и на повышении чувства личной безопасности.

    Министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что, "вопреки тому, что рассказывают СМИ, принимаемый бюджет содержит в себе невероятно хорошие новости в жилищной сфере, в сферах просвещения, социального обеспечения, внешней безопасности и индивидуальной безопасности".

    "В период экономического шторма мы несем стабильность и принимаем ответственный бюджет, который позволит нам бороться с инфляцией и с дороговизной жизни", - заявил глава минфина.

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    Председатель оппозиции Яир Лапид, в свою очередь, что речь идет о самом безответственном госбюджете в истории страны, и что заявления Нетаянигу не соответствуют действительности. Он также напомнил, что агентство Moody's снизило прогноз на кредитный рейтинг, и что отчет OECD раскритиковал действия правительства.

    Лидер "Махане Мамлахти" Бени Ганц заявил, что принимаемый государственный бюджет "представляет собой угрозу экономике страны и что он аукнется коалиции на улицах и на выборах".

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