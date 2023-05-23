В Наалине разрушена квартира террориста, совершившего нападение в Тель-Авиве. Видео

В ночь на вторник, 23 мая, значительные силы Армии обороны Израиля, включая инженерные подразделения, вошли в населенный пункт Наалин (к северо-западу от Рамаллы), чтобы разрушить квартиру 23-летнего Муатаза Хауаджи, совершившего теракт в Тель-Авиве, на улице Дизенгоф.

Утром пресс-служба ЦАХАЛа объявила о завершении операции по разрушению этой квартиры.

Перед подрывом квартиры террориста, его семья и соседи были эвакуированы.

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В сообщении ЦАХАЛа говорится о разрушении дома. Однако, судя по предоставленной видеозаписи, подорвана была только квартира на первом этаже трехэтажного дома. При этом подрыв был осуществлен таким образом, чтобы дом не разрушился и квартирам на верхних этажах был причинен минимальный ущерб.

Жители Наалина попытались воспрепятствовать действиям военных. В солдат бросали камни, петарды и бутылки с "коктейлями Молотова". Военнослужащими были применены спецсредства для разгона толпы. Сведений о пострадавших с израильской стороны не поступало.

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Вечером 9 марта 2023 года на одной из самых оживленных улиц Тель-Авива, возле ресторана "Гоча" на Дизенгоф, вооруженный террорист Муатаз Хауаджи открыл стрельбу по людям. Он ранил трех человек, после чего был ликвидирован сотрудниками полиции. Один из раненых, 32-летний Ор Эшкар, позже умер в больнице. В ночь на 10 марта дом Хауаджи в Наалине был размечен для последующего разрушения. 21 апреля командующий Центральным военным округом Иегуда Фокс подписал приказ о разрушении этого дома.