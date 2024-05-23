x
23 мая 2024
|
последняя новость: 13:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 мая 2024
|
23 мая 2024
|
последняя новость: 13:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ продолжает операцию в Газе. Видео ликвидации боевиков

время публикации: 23 мая 2024 г., 08:31 | последнее обновление: 23 мая 2024 г., 08:43
ЦАХАЛ продолжает операцию в Газе. Видео ликвидации боевиков
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы 97-го батальона "Нецах Йегуда", действуя в районе Байт-Хануна, на севере сектор Газы, ликвидируют боевиков террористических организаций и уничтожают инфраструктуру боевиков, включая туннели.

Бойцы 414-го подразделения 401-й бригады 162-й дивизии, применяя танки и ВВС, ликвидировали за последние сутки нескольких боевиков, которые вели огонь по израильским военным.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 мая 2024

230-й день войны в Израиле. Хронология событий