ЦАХАЛ продолжает операцию в Газе. Видео ликвидации боевиков

Бойцы 97-го батальона "Нецах Йегуда", действуя в районе Байт-Хануна, на севере сектор Газы, ликвидируют боевиков террористических организаций и уничтожают инфраструктуру боевиков, включая туннели.

Бойцы 414-го подразделения 401-й бригады 162-й дивизии, применяя танки и ВВС, ликвидировали за последние сутки нескольких боевиков, которые вели огонь по израильским военным.