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Израиль

ЦАХАЛ: в южном Ливане ликвидирован ответственный за производство оружия для "Хизбаллы". Видео

время публикации: 23 мая 2024 г., 13:28 | последнее обновление: 23 мая 2024 г., 13:34
ЦАХАЛ: в южном Ливане ликвидирован ответственный за производство оружия для "Хизбаллы". Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию в южном Ливане Мухаммада Али Насера Фарана – ответственного за инфраструктуру по производству стратегического оружия и оснащению террористической организации "Хизбалла".

Опубликована видеозапись нанесения удара по автомобилю, в котором ехал Фаран.

Ранее ливанские источники сообщали, что утром 23 мая БПЛА ЦАХАЛа нанес ракетный удар по автомобилю около Набатии, на юге Ливана, примерно в 10 км от границы с Израилем.

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Ливанские источники: БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по автомобилю около Набатии