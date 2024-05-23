ЦАХАЛ: в южном Ливане ликвидирован ответственный за производство оружия для "Хизбаллы". Видео
время публикации: 23 мая 2024 г., 13:28 | последнее обновление: 23 мая 2024 г., 13:34
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию в южном Ливане Мухаммада Али Насера Фарана – ответственного за инфраструктуру по производству стратегического оружия и оснащению террористической организации "Хизбалла".
Опубликована видеозапись нанесения удара по автомобилю, в котором ехал Фаран.
Ранее ливанские источники сообщали, что утром 23 мая БПЛА ЦАХАЛа нанес ракетный удар по автомобилю около Набатии, на юге Ливана, примерно в 10 км от границы с Израилем.