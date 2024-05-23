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В Израиле запретят управление водным транспортом в пьяном виде

время публикации: 23 мая 2024 г., 12:05 | последнее обновление: 23 мая 2024 г., 12:05
В Израиле запретят управление водным транспортом в пьяном виде
Mendy Hechtman/Flash90

В отличие от автомобильного и воздушного транспорта, израильский закон не запрещает употребление алкоголя, когда речь идет об управлении водными видами транспорта.

В среду, 22 мая, экономическая комиссия Кнессета утвердила к первому чтению частный законопроект депутата Ицхака Кройзера ("Оцма Йегудит"), предусматривающий введение запрета. Наказание за нарушение может в крайних случаях достигать 3 лет тюрьмы и 75 тысяч шекелей штрафа.

Управление морской полиции, управление морского транспорта и объединение населенных пунктов озера Кинерет поддержали инициативу Кройзера, направленную в первую очередь против гидроциклов и моторных катеров, и попросили ускорить ее утверждение с тем, чтобы она вступила в силу со следующего купального сезона.

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