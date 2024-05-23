В Израиле запретят управление водным транспортом в пьяном виде

В отличие от автомобильного и воздушного транспорта, израильский закон не запрещает употребление алкоголя, когда речь идет об управлении водными видами транспорта.

В среду, 22 мая, экономическая комиссия Кнессета утвердила к первому чтению частный законопроект депутата Ицхака Кройзера ("Оцма Йегудит"), предусматривающий введение запрета. Наказание за нарушение может в крайних случаях достигать 3 лет тюрьмы и 75 тысяч шекелей штрафа.

Управление морской полиции, управление морского транспорта и объединение населенных пунктов озера Кинерет поддержали инициативу Кройзера, направленную в первую очередь против гидроциклов и моторных катеров, и попросили ускорить ее утверждение с тем, чтобы она вступила в силу со следующего купального сезона.