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Израиль

Ответственные за 7 октября должны были сделать харакири. Интервью с Яковом Фальковым

exclusive
время публикации: 23 мая 2024 г., 06:20 | последнее обновление: 23 мая 2024 г., 06:21
Ответственные за 7 октября должны были сделать харакири. Интервью с Яковом Фальковым
Newsru.co.il/"Непечатное"

Гостем программы "Непечатное" (Newsru) стал доктор исторических наук Яков Фальков – преподаватель Тель-Авивского университета, военный эксперт, специалист в области спецслужб и разведки. Беседовал Габи Вольфсон.

Наш собеседник надеется на создание госкомиссии, которая изучит все обстоятельства провала 7 октября 2023 года. Он считает необходимым включить в эту комиссию профильных специалистов.

По мнению Фалькова, предварительно можно назвать следующие основные причины провала: 1) зацикленность на технологиях, 2) слабое знание языков региона – арабского, фарси, турецкого, 3) практически полное отсутствие агентурной разведки в Газе (ХАМАС последовательно уничтожал сеть информаторов), 4) отсутствие четкой стратегической цели у Израиля (у ХАМАСа она есть), 5) зачастую высокопоставленные офицеры готовятся к будущей политической карьере и говорят то, что хотят слышать политические лидеры; в итоге – концепция "ХАМАС не заинтересован в войне" стала "плодом совместного творчества" политиков и военных, которые готовят себя к политике.

Отдельно Яков Фальков отмечает, что у Израиля нет концепции информационной войны.

"Мы жили надеждой на нашу мощную армию. Мы жили надеждой на "дядю Сэма". И получили то, что получили... Но у наш огромнейший потенциал", – говорит он.

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