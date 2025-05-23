Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 23 мая, температура существенно не изменится и будет в основном соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 15-26 градусов, в Тель-Авиве – 19-26, в Хайфе – 19-25, в Эйлате – 20-35, в Беэр-Шеве – 18-30, в Мицпе-Рамоне – 17-30, на побережье Мертвого моря – 23-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-25, в Ариэле – 16-27, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-31, на Голанских высотах – 17-31.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23 градуса, высота волн – 50-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 40 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В субботу-понедельник температура повысится (жарче всего будет в понедельник). Во вторник жара спадет.