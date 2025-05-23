Попытка фейкового "журналиста" встретиться с Макаревичем. Полиция задержала двух подозреваемых

Как стало известно редакции Newsru.co.il, после подачи заявления в полицию в связи с тем, что некто, выдающий себя за корреспондента украинского агентства, добивается встречи с известным музыкантом Андреем Макаревичем, были задержаны двое подозреваемых.

Эти иностранные граждане вынуждены покинуть Израиль.

Отметим быструю реакцию и профессиональную работу израильской полиции.

Напомним, что недавно мужчина, представившийся Романом Скибой, журналистом украинского агентства УНIАН, связался с Эйнат Кляйн – супругой Андрея Макаревича, заявив, что готовит материал для рубрики "Туризм" о необычных местах Израиля и о людях, "создающих уникальные семейные проекты". По словам обратившегося, издание, которое он представляет, заинтересовано в том, чтобы рассказать о винном бизнесе семьи Макаревич. Он сообщил, что находится в Израиле и просит о встрече для интервью.

У Эйнат Кляйн возникли подозрения, что обратившийся выдает себя за другого человека. Изначально он неверно указал название агентства, которое он якобы представляет: "Унион". Затем, когда ему было указано на ошибку, предоставил "удостоверение" сотрудника украинского агентства, где были ошибки, в том числе в написании названия агентства на украинском – "УНИАН", верное написание – "УНIАН". На "удостоверении" красовалась печать Запорожского городского совета. Кроме того, реальные удостоверения сотрудников агентства УНIАН имеют совсем другую форму.

Шеф-редактор, генеральный директор агентства УНIАН Михаил Ганницкий сообщил Эйнат Кляйн, что в агентстве нет сотрудника по имени Роман Скиба. Руководство агентства уведомило правоохранительные органы Украины о том, что в Израиле некто выдает себя за сотрудника УНIАН.

Сам факт выдачи себя за другое лицо является нарушением закона в Израиле. Кроме того, иностранный журналист (если действительно речь о журналисте) не имеет права заниматься профессиональной деятельностью в Израиле, не получив аккредитации в Правительственном пресс-бюро (GPO/ЛААМ).

За последнюю неделю это не первый случай, когда некто, выдающий себя за журналиста, добивается встречи с известным в России человеком, проживающим в Израиле.

Андрей Макаревич на своей странице в Facebook комментировал это так: "Интересная история. Пишет тут моей жене вроде бы украинский журналист. Вроде бы из уважаемого агентства "УНИАН", просит о встрече с нами. Говорит, надо сказать, на безукоризненном русском. Жена просит прислать удостоверение. Удостоверение с дикими ошибками в украинском (начиная от названия агентства) с печатью почему-то архива запорожского горсовета. Номер липовый. Агентство "УНИАН" подтверждает наши опасения – нет у них такого сотрудника, а бейджик их выглядит совсем иначе. И ещё – от фразы "журналиста" "Отрабатываем актуальную повестку по Газе" пахнуло таким гебешным кабинетом, что мы обратились в полицию. В Израиле такие деяния считаются преступлением. Это в России Вован и Лексус – народные герои. Ждём развития событий".

Утром 23 мая, после уведомления от полиции, Макаревич опубликовал новую запись: "Свежие утренние новости: псевдоукраинский "журналист" Роман Скиба с подельником (см. предыдущий пост) были арестованы израильской полицией и депортированы... Нет, не в Украину. В Россию. Оперативно".