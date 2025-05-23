Шахматная партия вокруг главы ШАБАКа и скандальный Голан. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

На уходящей неделе премьер-министр Биньямин Нетаниягу изменился. Завершение визита президента Дональда Трампа в страны Персидского залива, визита, который не был отмечен нестерпимым давлением со стороны США, начало операции "Колесницы Гидеона" в Газе, минимальная стабилизация на фронте войны с ультраортодоксами и даже спорный вердикт БАГАЦа по поводу увольнения Ронена Бара как будто вдохнули новую энергию в премьер-министра. Не случайно он впервые за много месяцев выступил не с заранее записанным заявлением для СМИ, а с полномасштабной пресс-конференцией, на которой отвечал на вопросы журналистов. По мнению многих, Нетаниягу перешел Рубикон. Сделав на заседании правительства заявление о готовности незамедлительно прекратить войну, он произнес те слова, которых от него хотели услышать в Вашингтоне. Более всего это напоминало бар-иланскую речь в миниатюре – красивая обертка для США и все то же, не изменившееся содержание. Нетаниягу, как полагают в Кнессете, принял решение вести войну до одного из трех возможных исходов: либо ХАМАС согласится на требования Израиля (плюс-минус), либо ЦАХАЛ будет остановлен из-за тех или иных событий (Иран, соглашение с Саудовской Аравией), либо ЦАХАЛ полностью оккупирует сектор Газы. "Нет большей радости, чем освобождение от сомнений", – сказано в Талмуде. Нетаниягу на этой неделе осознал эту радость сполна.

Решение объявить о назначении генерал-майора Давида Зини на должность главы ШАБАКа вопреки мнению юридического советника правительства также свидетельствует о том, что Нетаниягу чувствует себя достаточно сильным для того, чтобы вести войну на несколько фронтов сразу.

В оппозиции, со своей стороны, пережили непростую неделю, прошедшую под знаком очередного скандального высказывания главы "Демократим" Яира Голана. Утешаются в оппозиции лишь тем, что ни один голос не перейдет из-за высказываний главы "Демократим" по поводу "убийства детей в качестве хобби" из левоцентристского блока в праворелигиозный. Еще один повод для оптимизма в оппозиции – опросы, в которых виртуальная партия Нафтали Беннета пока уверенно лидирует.

БАГАЦ, Баарав-Миара и новый глава ШАБАКа: спираль конституционного кризиса

Вердикт БАГАЦа по апелляции против увольнения Ронена Бара был почти формальностью. Глава ШАБАКа объявил об уходе в отставку, и весь вопрос был в том, решатся ли судьи навязать правительству не оговоренные в законе правила увольнения главы спецслужбы. Как и следовало ожидать, судейская коллегия большинством голосов (Ицхак Амит и Дафна Барак-Эрез против Ноама Солберга) постановила, что решение правительства не соответствует процедуре и правовым нормам. Но судьи сделали еще один шаг вперед и объявили, что одним из нарушений являлся тот факт, что премьер, принимая это решение, находился в состоянии конфликта интересов.

Не вдаваясь сейчас в юридический анализ этой части вердикта, скажу лишь, что его оказалось достаточно, чтобы юридический советник правительства Гали Баарав-Миара издала постановление, согласно которому Нетаниягу не может назначать нового главу ШАБАКа. Не прошло и 24 часов как премьер-министр объявил о назначении генерал-майора Давида Зини на должность главы спецслужбы.

Дальнейшее вполне предсказуемо. Неизбежно будет подан иск в БАГАЦ против этого решения. Рассматривать иск будет тот же состав коллегии, так называемый состав seniority – глава Верховного суда Ицхак Амит, его заместитель Ноам Солберг и судья Дафна Барак-Эрез. Итог рассмотрения предсказуем также – крайне высока вероятность того, что решение будет отменено.

Зачем Нетаниягу пошел на этот шаг? Глава правительства находится в абсолютно беспроигрышной ситуации. Если судьи утвердят назначение – он решит проблему назначения главы ШАБАКа, получив в этой должности не только мужественного офицера, но и вполне лояльного человека. В прошлом сообщалось, что жена премьер-министра Сара Нетаниягу продвигала назначение Зини на должность начальника генерального штаба. Если БАГАЦ ожидаемо заблокирует это назначение, Нетаниягу получит почву для новых нападок на юридическую систему, блокирующую назначение главы ШАБАКа в разгар войны.

Должно произойти чудо, чтобы Давид Зини стал главой ШАБАКа. На данный момент мы гораздо ближе к прямой и гораздо более острой конфронтации между исполнительной властью и юридической системой, между властью закона, позволяющего правительству назначать и увольнять главу ШАБАКа без каких-либо ограничений, и властью интерпретаторов закона, пытающихся ограничить власть политиков. Продолжение следует.

Гуманитарная помощь и коалиция

Решение возобновить поставки гуманитарной помощи в сектор Газы стали своего рода экзаменом на прочность нынешней коалиции, а особенно ее правого фланга. Очень быстро выяснилось, что с этой стороны Биньямину Нетаниягу опасаться нечего. Итамар Бен-Гвир потопал ногами, правда весьма умеренно, а Бецалель Смотрич и вовсе поддержал главу правительства, заявив, что речь идет о помощи, которая "поступает к жителям, не к ХАМАСу". Абсолютная точность этого заявления сомнительна, однако министр финансов на сей раз решил поддержать Биньямина – "лгуна и сына лгуна" – Нетаниягу. До тех пор, пока нет серьезных стратегических уступок, а таких уступок пока объективно нет, Смотрич остается лояльным министром.

Бен-Гвир со своей стороны попал под огонь критики министров. В беседах с приближенными тот же Смотрич назвал Бен-Гвира "преступником", стремящимся свалить коалицию.

Борьба на правом фланге коалиции продолжается. По мнению многих в правом лагере, уже сейчас идет борьба вокруг распределения мест в будущем совместном предвыборном списке, при условии разумеется, что Бен-Гвир и Смотрич вновь пойдут на выборы вместе.

Тем временем, в коалиции появилось трещина, созданная депутатом от "Ликуда". Амит А-Леви проголосовал на заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне против продления срока действия повесток о призыве резервистов. Он заявил, что его протест связан с тем, что план операции "Колесницы Гидеона" не приведет, как он считает, к победе над ХАМАСом.

Проблематичность ситуации заключалась в том, что без голоса Амита А-Леви коалиции потребовалось воспользоваться голосом депутата от ШАС Инона Азулая, чтобы утвердить голосование. Тот факт, что резервистов призывают при помощи голоса депутата от ШАС, особенно проблематичен на фоне отсутствия закона о призыве.

Реакция руководства коалиции была предсказуемо гневной. Решено вывести Амита А-Леви из состава комиссии и кооптировать туда главу коалиции Офира Каца. Однако этот шаг встретил неожиданное сопротивление со стороны контролера "Ликуда" Шая Галили. В итоге наказание в отношении А-Леви отменено. В "Ликуде" заявляют, что последствия для А-Леви будут на праймериз перед следующими выборами.

Закон о призыве: бег на месте

На этой неделе продолжился бойкот ультраортодоксами законопроектов коалиции. Общую ситуацию на этом фронте можно условно назвать напряженным ожиданием. С одной стороны, ультраортодоксы отказались (вновь) от объявленного ими же ультиматума. Всем ясно, что за оставшееся до праздника Шавуот (1-2 июня) время, как того требовали в ШАС и "Яадут а-Тора", закон принять не удастся. Тем временем, работа над формулировками закона о призыве продолжается в рабочих группах юристов комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. Судя по всему, текст законопроекта будет сформулирован в ближайшие недели, еще до завершения летней сессии и ухода Кнессета на долгие каникулы. В этот момент станет ясно, куда движется коалиция – к работе до конца или почти до конца каденции или к скорым выборам. Глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн продолжает утверждать, что согласится лишь на закон, который реально изменит существующую ситуацию в армии. Есть немало оснований предполагать, что он получил согласие премьер-министра Биньямина Нетаниягу на подготовку именно такого законопроекта. Смирятся ли с ним ультраортодоксы, неизвестно. От этого в большой степени зависит, продолжит ли коалиция свое существование и как долго она проживет.

В последние дни премьер-министр неоднократно заявлял, что выборы состоятся в срок, иными словами – в октябре 2026 года. Задача трудно выполнимая.

Оппозиция : Яир Голан и другие

Скандальное высказывание главы "Демократим" по поводу государства, которое "убивает детей в качестве хобби" стало порывом свежего ветра для остальных сионистских партий нынешней оппозиции. Голан уже долгое время представлял угрозу, в первую очередь для "Еш Атид" и "Махане Мамлахти". Скандальное высказывание дало им шанс вернуть покинувших их избирателей. Именно поэтому Лапид и Ганц не скупились на критику в адрес Голана. Свою долю дивидендов получил и глава НДИ Авигдор Либерман. В последнее время он активно дистанцировался от коллег по оппозиции, в первую очередь, от Яира Голана. Несмотря на личное уважение к геройским заслугам Голана, Либерман прекрасно понимает, что главе партии, называющей себя правой, необходимо держаться подальше от левого радикала, которым в глаза многих является Голан.

И тем не менее, не стоит недооценивать популярности слов Голана на левом фланге. Там смущенно признают, что выбор Голаном слов был неудачным, но общая мысль безусловно верна. В левом лагере давно тосковали по лидеру, который не будет извиняться, как говорил Беннет, когда еще находился в правом лагере. Ближайшие опросы покажут: изменилась ли тенденция, и если да, то в какую сторону.

Тем временем продолжается "охота" за популярными фигурами, находящимися в настоящий момент за пределами политической системы. Одним из таких имен является бригадный генерал Офер Винтер. 22 мая сообщалось, что бывший премьер-министр Нафтали Беннет намерен привлечь Винтера в свой предвыборный список. Винтер незамедлительно ответил, что ничего подобного нет и не будет. Стоит отметить, что в последние месяцы в среде религиозных сионистов активно обсуждается возможность того, что Винтер сменит на посту главы "Ционут Датит" Бецалеля Смотрича. Предполагается, что Смотрич согласится на этот шаг только в том случае, если ему станет очевидно, что партия под его руководством не проходит электоральный барьер. Политики прощупывают возможности политических союзов. Формироваться они будут только после того, как станет известна дата выборов.