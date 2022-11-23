adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
10 - 20°
Тель-Авив:
15 - 24°
Эйлат:
18 - 28°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.475 ₪ 3.567 ₪
Иерусалим:
10 - 20°
Тель-Авив:
15 - 24°
Эйлат:
18 - 28°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Тело израильтянина, погибшего в ДТП в Дженине, похищено боевиками

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Тиран Фару (Феро)
    Фото семьи погибшего

    Боевики "Бригад мучеников Аль-Аксы" похитили тело израильского гражданина Тирана Фару (Феро) – жителя Далият аль-Кармель, погибшего накануне в результате ДТП в Дженине, сообщает радиостанция "Кан Бет".

    Агентство Safa публикует копию "теудат зеута" погибшего: 24 ноября ему должно было исполниться 18 лет.

    adv_11 incontent_1

    Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что двое граждан Израиля (примерно 18 лет) проехали 22 ноября через контрольно-пропускной пункт Гильбоа (Джаламэ) в район города Дженин (Палестинская автономия), где они попали в тяжелую автомобильную аварию. От полученных травм один из них умер и его тело было доставлено в морг больницы в Дженине, другой получил тяжелые травмы – на вертолете ЦАХАЛа он был эвакуирован в больницу РАМБАМ в Хайфе.

    adv_12 m_ar_1

    Дядя погибшего юноши в эфире радиостанции "Кан Бет" рассказал, что племянник с другом поехал в Дженин, чтобы починить свой автомобиль (по другой версии – чтобы купить недорого автомобильные шины). По дороге они попали в ДТП, Тиран погиб, его друг получил тяжелые травмы. Тело Тирана доставили в морг больницы в Дженине, но оттуда его выкрали боевики "Бригад мучеников Аль-Аксы" (военное крыло ФАТХа), которые требуют в обмен на тело израильтянина вернуть тела боевиков, вывезенные израильскими военными с территории Палестинской автономии.

    По другой версии, тело израильтянина похитили боевики "Бригад Дженина", которые требуют от Израиля вернуть тела "всех мучеников" из этой группировки.

    adv_13 incontent_2

    Далият аль-Кармель – друзский населенный пункт. Переговоры о передаче тела родственникам погибшего с губернатором Дженина Акрамом ар-Раджубом и другими представителями Палестинской администрации ведет глава друзской общины шейх Муафек Тариф.

    adv_14 m_ar_2

    Речи о проведении военной спецоперации для возвращения тела погибшего пока не идет.

    Израильские военные остановили движение транспорта через КПП Гильбоа (Джаламэ).

    adv_15 incontent_3

    adv_16 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 23 Ноября 2022
    В результате ДТП в Дженине погиб гражданин Израиля, еще один был тяжело травмирован
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 22 Ноября 2022
    Израильтянин попал в ДТП в районе Дженина, пострадавший в тяжелом состоянии
    adv_17 ar_middle_wwh
    adv_18 ar_middle_yandex
    adv_19 ar_middle_mobile_yandex
    adv_20 ar_right_wwh
    adv_21 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    08:53 Умер один из раненых в результате теракта в Иерусалиме
    08:49 NYT: используемые Россией иранские БПЛА содержат сотни американских компонентов
    08:34 Коронавирус в мире 23 ноября 2022 года: за неделю темпы заражаемости и темпы смертности выросли
    08:19 Коронавирус в мире 23 ноября 2022 года: около 644 млн заразились, более 6,6 млн умерли. Статистика по странам
    08:05 Количество получателей пособия по прожиточному минимуму сократилось до 20-летнего минимума
    07:41 Второй взрыв в Иерусалиме, есть раненые
    07:27 Теракты в Иерусалиме: один погибший, множество пострадавших
    07:24 Maan: в Шхеме израильскими военными был убит 16-летний местный житель
    adv_22 ar_right_2
    adv_23 ar_right_3
    adv_24 ar_right_4
    adv_25 ar_right_5