Тело израильтянина, погибшего в ДТП в Дженине, похищено боевиками

Боевики "Бригад мучеников Аль-Аксы" похитили тело израильского гражданина Тирана Фару (Феро) – жителя Далият аль-Кармель, погибшего накануне в результате ДТП в Дженине, сообщает радиостанция "Кан Бет".

Агентство Safa публикует копию "теудат зеута" погибшего: 24 ноября ему должно было исполниться 18 лет.

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Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что двое граждан Израиля (примерно 18 лет) проехали 22 ноября через контрольно-пропускной пункт Гильбоа (Джаламэ) в район города Дженин (Палестинская автономия), где они попали в тяжелую автомобильную аварию. От полученных травм один из них умер и его тело было доставлено в морг больницы в Дженине, другой получил тяжелые травмы – на вертолете ЦАХАЛа он был эвакуирован в больницу РАМБАМ в Хайфе.

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Дядя погибшего юноши в эфире радиостанции "Кан Бет" рассказал, что племянник с другом поехал в Дженин, чтобы починить свой автомобиль (по другой версии – чтобы купить недорого автомобильные шины). По дороге они попали в ДТП, Тиран погиб, его друг получил тяжелые травмы. Тело Тирана доставили в морг больницы в Дженине, но оттуда его выкрали боевики "Бригад мучеников Аль-Аксы" (военное крыло ФАТХа), которые требуют в обмен на тело израильтянина вернуть тела боевиков, вывезенные израильскими военными с территории Палестинской автономии.

По другой версии, тело израильтянина похитили боевики "Бригад Дженина", которые требуют от Израиля вернуть тела "всех мучеников" из этой группировки.

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Далият аль-Кармель – друзский населенный пункт. Переговоры о передаче тела родственникам погибшего с губернатором Дженина Акрамом ар-Раджубом и другими представителями Палестинской администрации ведет глава друзской общины шейх Муафек Тариф.

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Речи о проведении военной спецоперации для возвращения тела погибшего пока не идет.

Израильские военные остановили движение транспорта через КПП Гильбоа (Джаламэ).