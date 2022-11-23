В результате "дорожного конфликта" в Холоне убит работник больницы "Ихилов" Юрий Волков

Опубликовано имя мужчины, убитого во время конфликта на дороге в Холоне. Это 52-летний Юрий Волков, работник больницы "Ихилов".

В социальных сетях и новостных сайтах спустя два часа после его убийства было опубликовано видео, снятое видеорегистратором автомобиля, остановившегося на светофоре.

Сайт Ynet пишет, что Юрий вместе с женой приезжали в Холон из Бат-Яма смотреть квартиру, которую собирались арендовать. Они возвращались на автобусную остановку на пересечении улиц Эйлат и Йосефталь, когда на пешеходном переходе их едва не сбил мотоциклист, ехавший на красный свет. Женщина достала свой телефон, чтобы снять на камеру инцидент. Мотоциклист потребовал, чтобы она отдала ему телефон. Она попыталась от него уйти, мотоциклист поехал за ней. Когда к ним подошел Юрий, мотоциклист выхватил нож и одним ударом нанес ему смертельное ранение, после чего скрылся. Юрий успел сказать жене, что ему плохо, и упал.

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Полиция продолжает розыск мотоциклиста, который, по словам свидетелей, поехал в направлении Бат-Яма.