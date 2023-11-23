Сделка по "обмену" с ХАМАСом отложена, как минимум, на сутки

В ночь на 23 ноября стало известно, что сделка с террористической организацией ХАМАС по обмену заложниками и заключенными состоится не раньше пятницы, 24 ноября.

Об этом сообщил глава Совета национальной безопасности Цахи Анегби. "Переговоры об освобождении наших похищенных продвигаются и продолжаются постоянно. Освобождение начнется согласно первоначальной договоренности между сторонами, не раньше пятницы", – говорится в заявлении Анегби, распространенном пресс-службой канцелярии главы правительства.

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Телеканал "Кан-11" передал со ссылкой на источник в Иерусалиме, что задержка связана с тем, что сделка, утвержденная правительством Израиля, еще не подписана ни ХАМАСОм, ни Катаром, выступавшим посредником на переговорах.

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Сайт Ynet цитирует источник в канцелярии главы правительства, который говорит, что именно палестинская сторона заявляла, что сделка состоится утром 23 ноября. "В настоящий момент нет режима прекращения огня. Тот, кто предполагал, что он вступит в силу в четверг утром, это Муса Абу-Мазрук. Однако список освобождаемых нам не был передан. И соглашение еще не подписано". Собеседник Ynet отметил, что по оценкам политического руководства и системы безопасности, все проблемы могут быть решены в течение 24 часов.

Отметим, что ранее израильские СМИ сообщили, что глава "Мосада" Давид Барнеа, находящийся в Дохе, получил от властей Катара, список похищенных с территории Израиля граждан, которые будут освобождены ХАМАСом в четверг, 23 ноября. Израильские СМИ сообщали, что Барнеа вылетел в Израиль. В это же время телеканал CNN передавал, что Катар до сих пор не получил от ХАМАСа список освобождаемых заложников.

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Ярон Авраам, корреспондент новостной службы "Кешет-12", отмечает, что Израилю был передан общий список заложников, но списка тех, кто должен быть освобожден в рамках текущей сделки, до сих пор нет. ХАМАС все еще не утвердил окончательный вариант сделки, а также между Израилем и ХАМАС нет договоренности о том, как будет осуществляться обмен, и остаются "несущественные" разногласия по поводу приостановки боевых действий.