Нетив а-Асара, граница с Газой: местные жители о 7 октября и будущем

Спустя полтора месяца после начала войны корреспондент NEWSru.co.il Алла Гаврилова посетила Нетив а-Асара. Этот поселок расположен прямо у северной границы сектора Газы, у самого забора. Он был первым населенным пунктом, захваченным 7 октября террористами.

Поселок Нетив а-Асара – самый близкий к сектору Газы израильский населенный пункт. Дом Бени Вайнера и его семьи – самый близкий к сектору Газы дом в Израиле. От дома до забора не более ста метров. Бени, который в семилетнем возрасте приехал с родителями из Узбекистана, говорит, что так вышло случайно, потому что именно этот участок принадлежал в поселке родителям его жены. Бени заместитель командира отряда самообороны поселка. 7 октября в отряде были убиты пять человек.

Нетив а-Асара отделяют от сектора две стены. Одна от проникновения террористов, вторая – защита от снайперов. Есть еще третья – так называемая "Стена мира", украшенная мозаиками и рисунками. Эта стена всегда символизировала веру местных активистов в возможность мира с палестинцами, в том числе в Газе. Таких активистов в Нетив а-Асара было много. В частности, многие жители поселка занимались подвозкой с КПП "Эрез" жителей Газы в израильские больницы. Среди них были, например, Коби и Била Иноны. 7 октября они погибли, когда террористы выпустили по их дому противотанковую ракету.

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Утром 7 октября 2023 года террористы перелетели окружающие Нетив а-Асара стены на мотопарапланах. Поэтому Нетив а-Асара внешне пострадал меньше других приграничных населенных пунктов. Террористы не жгли дома, им не "помогали" простые жители Газы, они не похитили в поселке ни одного жителя. Вооруженные до зубов боевики ходили по домам и расстреливали всех, кого видели. Всего в поселке 7 октября были убиты 20 человек. Самому младшему было 17 лет. Самому старшему – под 80.

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Напротив сожженного дотла деревянного дома Коби и Билы Инон – дом семьи Бергеров, Алона и Нурит. Террористы бросили в дом гранату, и Нурит была убита на месте. Алон с их дочерьми спрятались за дверью одной из комнат, террористы не заметили их и пошли дальше, в другие дома. Дочери были ранены и потом рассказывали, как все эти часы, когда они с отцом прятались в ожидании армии, он каждые полчаса подползал к мертвому телу жены и целовал ее.

"Мы все или почти все здесь верили в мир, в дипломатическое решение конфликта и в мирное сосуществование с палестинцами. А потом пришел ХАМАС и доказал, как же мы ошибались", – говорит одна из жительниц поселка, с которыми мне удалось пообщаться. Но так думают не все.

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С Рони Кейдар я познакомилась в 2018 году, в период очередной "эскалации" и обстрелов из сектора Газы. В 1982 году Рони с мужем были одной из 86 семей, которые после мирного соглашения с Египтом переехали с Синайского полуострова, где изначально был основан Нетив а-Асара, и построили поселок уже в Израиле. В 2018 году 74-летняя Рони рассказывала в интервью NEWSru.co.il, как стала активисткой организаций "Коль ахер" и "Женщины за мир", как возит жителей Газы в израильские больницы, принимает участие в мирных конференциях и борется за то, чтобы в Израиле были слышны голоса противников ХАМАСа в секторе. Спустя шесть лет после первого интервью и спустя полтора месяца после нападения ХАМАСа на Израиль мы беседуем с Рони вновь.

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Как началось для вас 7 октября?

Меня разбудил сигнал тревоги. Я побежала в "мамад" (защищенная комната) и увидела, что мужа нет дома. Я ужасно испугалась, потому что поняла, что он мог еще раньше поехать в поле, в теплицы, как он часто делает по субботам. Я стала ему звонить, но оказалось, что он забыл что-то дома и как раз вошел. Трое из наших детей живут в поселке. Одной из дочерей мы сначала не дозвонились, но через несколько минут ее сын написал, что они не могут говорить, потому что в их доме террористы, а они сами заперлись в кладовке под лестницей. Эта идея запереться в кладовке, а не оставаться в "мамаде" их и спасла. Террористы походили по дому, увидели открытую дверь в "мамад" и пошли дальше. А дальше были дома Инонов и Бергеров, там они убили трех человек.

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Каждый раз, глядя на дочь, я думаю о том, как была близка к тому, чтобы ее потерять. Я не могу перестать об этом думать.

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В ночь на 7 октября один из моих внуков работал на КПП "Эрез". Как раз во время пересменки они с товарищами увидели, как со стороны Газы, на машинах и мотоциклах, несутся на КПП сотни человек. Внуку и еще нескольким ребятам удалось запереться в подсобке. Остальных там убили. Они сидели там до половины пятого вечера, когда пришла армия.

Примерно в 8:30 утра я получила сообщение от Вивиан. Она писала, что к ней в дом вошли террористы. (74-летняя Вивиан Сильвер, жительница кибуца Беэри, была основательницей движения "Женщины за мир" и организации "Аджик", входила в правление организации "Бецелем". Большую часть своей жизни Вивиан Сильвер посвятила налаживанию взаимопонимания и сотрудничества между евреями и арабами в Израиле. Первый месяц после 7 октября Вивиан считалась похищенной, но чуть более недели назад тело женщины опознали. Она была убита террористами в своем доме. – прим.ред.).

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Всего за неделю до 7 октября мы вместе с ней принимали у меня дома в Нетив а-Асара группу женщин из-за границы, рассказывали им о нашей вере в то, что сможем вместе с палестинцами построить совместное мирное будущее.

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Вы верите в это теперь?

Я верю в то, что если бы тех, кто хотел мира, послушали бы раньше, мы бы до этого не дошли. Я никогда не считала, что нужно подставлять вторую щеку и не стрелять в ответ, если стреляют в нас. Но мы должны были искать мирное и дипломатическое решение конфликта. Зверства ХАМАСа ничем нельзя оправдать. И если я когда-то где-то говорила, что считаю, что переговоры с ХАМАСом возможны, то теперь я так не считаю. Но с кем-то говорить придется.

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С кем? Шесть лет назад вы сказали мне буквально следующее: "Все говорят, что там не с кем говорить. Знаете, а я нашла, с кем говорить". Но 7 октября мы видели, как к боевикам ХАМАСа присоединились так называемые "мирные жители" Газы. С кем вы собираетесь говорить?

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Я не только собираюсь, я и сейчас разговариваю с моими друзьями в Газе. А те, кто убивали людей вместе с ХАМАСом – я верю, что страх перед террористами и гнев свели их с ума. Мои друзья в Газе сопротивлялись ХАМАСу и раньше, многие сидели, пережили пытки. У них нет спины ни в Газе, ни в Израиле, и ХАМАС может делать с ними все, что хочет. Кто я такая, чтобы требовать от них реального сопротивления?

Что говорят вам ваши друзья в Газе сейчас?

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В первую неделю они звонили и плакали вместе со мной по жертвам ХАМАСа в наших поселках. Сегодня они уже говорят о том, как каждый день теряют все больше и больше родных и близких, что израильская артиллерия уничтожает их дома.

Я не знаю, можно ли уничтожить ХАМАС до конца. Но я не готова принять, что этот конфликт никогда не закончится. Мы должны понять, наконец, что эта земля не только наша, что на ней живут два народа. И пока мы это не поймем и они это не поймут, мы продолжим воевать. А я не хочу такого будущего для моих детей и внуков.

Как ваши дети и внуки относятся к вашим убеждениям?

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По-разному. С одной стороны они говорят, что гордятся мной и тем, что не отступаю от своих принципов. С другой – считают меня в чем-то наивной и считают, что жителям Газы верить нельзя. И приводят мне в пример моих же подруг. У меня была подруга в Газе, семье которой я помогла у нас лечиться, а потом ей самой помогла выехать в США и поступить там в университет (про эту подругу Рони рассказывала в интервью NEWSru.co.il в 2018 году). А теперь она вступила в университете в какое-то пропалестинское сообщество и отказывается со мной разговаривать.

Я не говорю, что это просто. Это очень сложно. Но я понимаю, что путь, которым мы много лет идем, – тупиковый и никуда не ведет.

Вы уверены, что говорите так не потому, что иначе окажется, что вы всю жизнь верили и боролись за иллюзию?

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Я верю в то, что говорю. Не буду лгать, моя вера пошатнулась. Но не исчезла. Я все еще верю, что это не только моя земля, и что, если это поймет и вторая сторона, мы сможем жить рядом и жить в мире.