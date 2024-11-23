Бойцами ЦАХАЛа на горе Дов найдено оружие иранского производства

Артиллерийская и ракетные пусковые установки, а также ракеты иранского производства, приготовленные для обстрела территории Израиля, были обнаружены бойцами "Горной бригады" и подразделения "альпинистов" ЦАХАЛа, последние два месяца проводившими регулярные операции на горе Дов.

В ходе этих операций бойцы обнаружили и уничтожили склады оружия и террористическую инфраструктуры "Хизбаллы", в том числе стартовую площадку для запуска ракет, снабженную укрытиями. Было разурешно здание, в котором прятались террористы.