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Израиль

Бойцами ЦАХАЛа на горе Дов найдено оружие иранского производства

Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 23 ноября 2024 г., 12:14 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 12:14

Артиллерийская и ракетные пусковые установки, а также ракеты иранского производства, приготовленные для обстрела территории Израиля, были обнаружены бойцами "Горной бригады" и подразделения "альпинистов" ЦАХАЛа, последние два месяца проводившими регулярные операции на горе Дов.

В ходе этих операций бойцы обнаружили и уничтожили склады оружия и террористическую инфраструктуры "Хизбаллы", в том числе стартовую площадку для запуска ракет, снабженную укрытиями. Было разурешно здание, в котором прятались террористы.

Израиль
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