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Израиль

Бригада "Гивати" продолжает действовать в Джабалии

Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 23 ноября 2024 г., 15:26 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 15:52

Бойцы бригады "Гивати" под командованием 162-й дивизии ЦАХАЛа продолжают действовать в Джабалии, уничтожая террористическую инфраструктуру ХАМАСа, выявляя склады оружия, ракетные установки, готовые к обстрелу израильской территории, ликвидируя террористов.

В ходе одной из операций бойцы заметили вооруженного террориста, наблюдавшего за передвижением сил ЦАХАЛа. Посредством ВВС террористов был уничтожен.

Израиль
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