Бригада "Гивати" продолжает действовать в Джабалии

Бойцы бригады "Гивати" под командованием 162-й дивизии ЦАХАЛа продолжают действовать в Джабалии, уничтожая террористическую инфраструктуру ХАМАСа, выявляя склады оружия, ракетные установки, готовые к обстрелу израильской территории, ликвидируя террористов.

В ходе одной из операций бойцы заметили вооруженного террориста, наблюдавшего за передвижением сил ЦАХАЛа. Посредством ВВС террористов был уничтожен.