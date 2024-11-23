Инцидент с применением насилия в Кирьят-Ате, мужчина скончался от полученных ранений
время публикации: 23 ноября 2024 г., 20:48 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 21:02
В Кирьят-Ате, на улице Йосефталь, произошел инцидент с применением насилия, в результате которого были ранены мужчина и женщина.
Состояние пациентки оценивалось прибывшими на место происшествия парамедиками как тяжелое, мужчина, житель Нешера, был в критическом состоянии и вскоре, несмотря на попытки реанимировать его, скончался.
Женщина находится в больнице РАМБАМ в Хайфе.
Предположительно, речь идет об инциденте с криминальной подоплекой.