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Израиль

Инцидент с применением насилия в Кирьят-Ате, мужчина скончался от полученных ранений

Мада
время публикации: 23 ноября 2024 г., 20:48 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 21:02
На месте происшествия

В Кирьят-Ате, на улице Йосефталь, произошел инцидент с применением насилия, в результате которого были ранены мужчина и женщина.

Состояние пациентки оценивалось прибывшими на место происшествия парамедиками как тяжелое, мужчина, житель Нешера, был в критическом состоянии и вскоре, несмотря на попытки реанимировать его, скончался.

Женщина находится в больнице РАМБАМ в Хайфе.

Предположительно, речь идет об инциденте с криминальной подоплекой.

Израиль
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