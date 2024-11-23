В ночь на субботу и рано утром, 23 ноября, ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям на юге и в центре Бейрута.

Ночью были атакованы цели в южных пригородах Бейрута, в районах Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях.

Рано утром был нанесен удар по зданию в районе Баста (Аль-Баста аль-Фаука) в центре Бейрута, сообщает телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой". Здание, в котором находился объект "Хизбаллы", разрушено, есть пострадавшие. По данным "Аль-Маядин", не менее четырех убитых, более 20 раненых.

Информация уточняется.