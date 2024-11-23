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Израиль

ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям на юге и в центре Бейрута

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
время публикации: 23 ноября 2024 г., 05:24 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 05:48
ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям на юге и в центре Бейрута
AP Photo/Bilal Hussein

В ночь на субботу и рано утром, 23 ноября, ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям на юге и в центре Бейрута.

Ночью были атакованы цели в южных пригородах Бейрута, в районах Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях.

Рано утром был нанесен удар по зданию в районе Баста (Аль-Баста аль-Фаука) в центре Бейрута, сообщает телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой". Здание, в котором находился объект "Хизбаллы", разрушено, есть пострадавшие. По данным "Аль-Маядин", не менее четырех убитых, более 20 раненых.

Информация уточняется.

Израиль
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