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    В Израиле

    Правительство Израиля утвердило назначение Герци А-Леви на пост начальника генштаба ЦАХАЛа

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    Правительство Израиля утвердило назначение Герци А-Леви на пост начальника генштаба ЦАХАЛа
    חיים צח/ לע"מ     Герци А-Леви и Авив Кохави
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    В воскресенье, 23 октября, кабинет министров Израиля утвердил кандидатуру генерал-майора Герци А-Леви на пост начальника генерального штаба ЦАХАЛа. Кандидатура была внесена министром обороны Бени Ганцем.

    Герци А-Леви станет 23-м начальником генштаба ЦАХАЛа.

    Назначение вступит в силу 17 января 2023 года.

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    18 октября специальная комиссия по назначению высших должностных лиц государственной службы во главе с бывшим судьей Верховного суда Эльякимом Рубинштейном порекомендовала утвердить кандидатуру А-Леви на пост начальника генштаба.

    На воскресном заседании премьер-министр Яир Лапид отметил: "Главная задача не изменилась: наши враги не хотят существования Государства Израиль, и мы всегда и в любой момент должны быть сильнее, изощреннее и решительнее их".

    Лапид также отметил огромный вклад в безопасность Авива Кохави, уходящего с поста начальника генштаба.

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    "Мы с Герци знакомы уже много лет. Я знаю его как смелого, профессионального и талантливого офицера. Герци опытный и грамотный офицер, я уверен, что он поведет ЦАХАЛ вперед, навстречу новым вызовам, и я желаю ему успеха", – заявил нынешний начальник генштаба генерал-лейтенант Авив Кохави.

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    Герци А-Леви. Краткая биография

    Герци А-Леви родился 17 декабря 1967 года в Иерусалиме. Его отец, выходец из Бреста, был активистом ЭЦЕЛя, а мать – родственница родоначальника религиозного сионизма раввина Авраама Ицхака Кука, первого главного ашкеназского раввина Израиля.

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    Был призван в ЦАХАЛ в 1985 году, проходил службу в десантном батальоне подразделения НАХАЛь, после прохождения офицерских курсов командовал взводом и ротой в десантной бригаде, участник военных действий на юге Ливана.

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    В 1993 году перешел в разведывательно-диверсионное подразделение Генштаба "Сайерет МАТКАЛь", которое возглавил в 2001 году. Участник захвата в Ливане Мустафы Дирани и неудачной попытки освобождения израильского военнослужащего Нахшона Ваксмана.

    В 2007 году после обучения в США принял командование десантной бригадой, руководил ее действиями в ходе операции "Литой свинец". В 2009 году повышен в звании до бригадного генерала, служил в военной разведке, возглавил дивизию "Уцбат а-Галиль", затем – военную академию ЦАХАЛа.

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    В 2014 году стал генерал-майором и возглавил военную разведку. В 2018 году назначен командующим Южным военным округом, а в июле 2021 года стал заместителем начальника Генерального штаба.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 23 Октября 2022
    Правительство Израиля рассмотрело предложение о назначении нового начальника генштаба ЦАХАЛа
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