"Мы хотим создать сионистскую либеральную коалицию". Интервью с Алексом Кушниром
На вопросы редакции NEWSru.co.il отвечает Алекс Кушнир – депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль", председатель финансовой комиссии. Разговор касался как экономических, так и политических тем.
Беседовали Михаил Шафранов и Габи Вольфсон.
Господин Кушнир, добрый день. Для начала, расскажите, пожалуйста, чем занимается председатель финансовой комиссии Кнессета за полторы недели до выборов?
Конечно же, он занимается предвыборной кампанией. За последние три месяца у меня не было ни одного свободного вечера. Я встречаюсь с огромным количеством людей – как русскоязычных, так и ивритоязычных. И могу сказать, что вижу положительную тенденцию среди тех, кто понимает, какие важные реформы мы начали продвигать в израильской экономике, направленные на ее либерализацию, на открытие рынка для конкуренции.
Параллельно я, конечно же, продолжаю выполнять свои обязанности председателя финансовой комиссии Кнессета, потому что министерства продолжают функционировать, и есть достаточно требований о финансовых транзакциях. Надо отметить, поскольку сейчас идет предвыборный период, чтобы провести любое заседание, мне нужна санкция комиссии по согласованию, в которую входят представители коалиции и оппозиции. К сожалению, очень многие транзакции блокируются, в том числе – рутинные запросы на переводы денег от министерства алии и интеграции и министерства социального обеспечения.
Еще один пример, правда не из моей комиссии – министр финансов Авигдор Либерман договорился, чтобы репатрианты-пенсионеры, получавшие российскую пенсию через Ведомство национального страхования, продолжили ее получать. Но для этого необходимо разрешение комиссии по труду и социальному обеспечению, а оппозиция не дает согласия на включение этого вопроса в повестку дня.
Вы имеете в виду ту же схему, что и в апреле? Когда минфин разрешил "Битуах Леуми" перечислить деньги пенсионерам из своих средств с тем, чтобы позднее затребовать их возврата от Пенсионного фонда РФ?
Да. У российского пенсионного фонда образуется задолженность.
Каковы полномочия комиссии на данный момент, они сильно отличаются от того, что было в обычной ситуации?
Сами полномочия не отличаются. Отличие – в определении повестки дня. В обычных условиях комиссия имеет полную автономию в составлении повестки, тогда как в предвыборный период повестка дня согласовывается специальной комиссией.
Могу сказать, что в воскресенье (23 октября) пройдет заседание финансовой комиссии, на котором будет обсуждаться окончательный бюджет Центризбиркома.
Будут ли на этом заседании обсуждаться другие вопросы?
На этом этапе утвержден только ЦИК. Но надеюсь, что мы сумеем внести в повестку дня и другие вопросы, чтобы позволить министерствам нормально функционировать.
Какие инструменты есть у комиссии, чтобы контролировать расход средств, уже выделенных министерству? В частности, 90 миллионов шекелей, которые были выделены на ускоренную интеграцию новой волны репатриантов.
Когда речь не идет о предвыборном периоде, у комиссии имеется достаточно способов контроля за министерствами. В данном случае что-то сделать конечно сложнее, требуется огромное количество согласований. Но могу вам сказать, что мы поддерживаем постоянную связь с министерством алии и интеграции, и в ближайшее время будет опубликован план использования этих средств.
Коллективный трудовой договор с учителями был подписан без указания источника средств на его финансирование, вопреки положениям закона. Где в данной ситуации финансовая комиссия Кнессета, которая должна контролировать такие вопросы?
Во-первых, должен отметить, что речь идет о действительно революционном соглашении, на котором настоял Либерман, в котором учтены интересы молодых учителей, введено поощрение учителей не только согласно стажу, но и согласно их достижениям. Обычно такие договоры ложатся на стол финансовой комиссии Кнессета с указанием источников финансирования. Думаю, что так будет и в этот раз. Если успеют – до выборов, если нет – то сразу после них.
Основные экономические темы последнего времени – инфляция и рост цен на жилье. Импортеры и производители регулярно озвучивают новые заявления о повышении цен на базовые товары. Где во всем этом Кнессет и правительство?
Я считаю, что такие заявления – преступная практика монополистов, которые только благодаря своей монополистской политике могут позволить себе объявлять о повышении цен. Чтобы покончить с этой практикой, нужно продолжить продвигать те реформы, которые мы уже начали – реформу импорта, отмену налоговых пошлин. Кроме того, необходимо отменить право на эксклюзивный импорт, который сегодня процветает в Израиле. Мы начали эту работу в начале года. Я уверен, что продолжение этих реформ приведет к повышению конкуренции и, как следствие, к снижению цен.
В теории снятие пошлин и ограничений на импорт должно привести к росту конкуренции и к снижению цен. Однако пока что за год, прошедший с отмены пошлин и регуляции цен на масло, увеличился только импорт дорогих сортов. Дешевых импортных сортов так и не появилось, а израильское дешевое масло практически исчезло с прилавков.
Контроль цен действительно был отменен в ноябре прошлого года, однако реформа, облегчающая процесс импорта, вступила в силу только в июне этого года. Надеюсь, что это позволит малым импортерам завозить в страну разные виды масла, включая более дешевые сорта. Понятно, что рынок не сразу реагирует на реформу, это берет какое-то время, но я уверен, что это правильное направление. Кроме того, необходимо ликвидировать Совет животноводства, Совет птицеводства, Совет растениеводства и другие пережитки социалистического прошлого, влияющие на ценообразование и защищающие монополистов без каких-либо полномочий для этого.
Цены на жилье продолжают расти несмотря на повышение учетной ставки. Мы видим сокращение количества сделок, сокращение количества взятых ипотечных ссуд, но не снижение цен.
Я по этому поводу провел немало консультаций со специалистами на прошлой неделе, и их прогнозы говорят, что цены пойдут вниз к концу года, как из-за удорожания ипотеки и снижения спроса, так и из-за существенного увеличения количества квартир, строительство которых было начато за последний год. Стоит добавить к этому внесенное мною изменение налогового стимулирования строительства жилья под долгосрочную аренду. Если в обычные годы для этой цели строилось около 1600 квартир в год, то в этом году – более 10 тысяч квартир.
Вы не боитесь сценария, при котором застройщики просто сократят темпы строительства, придерживая землю, за которую заплатили крупные суммы, чтобы избежать снижения цен?
Конечно, такой вариант может быть. Поэтому необходимы реформы, которые будут поощрять ускорение строительства и наказывать тех, кто придерживает земли. Помимо этого, необходимо изменить систему тендеров. Авигдор Либерман предложил изменить существующую систему, при которой земельный участок достается застройщику, предложившему максимальную цену, и продавать участки по фиксированным ценам на уровне 2019 года застройщикам, которые предложат лучшие темпы, качество строительства и самую низкую цену для покупателя.
Однако такое изменение приведет к существенному снижению поступлений в государственный бюджет.
В минфине были уже произведены соответствующие расчёты. Кроме того, учитывая проведенные реформы, направленные на стимулирование экономического роста, и рост налоговых поступлений, а также тот факт, что Израиль находится на первом месте по темпам роста экономики в мире, государство может себе позволить снижение дохода от продажи земли.
Что происходит с пакетной сделкой с профсоюзом и с повышением минимальной зарплаты? Нет ли опасений, что ее реализация подстегнет инфляцию?
К сожалению, она застряла. Я напомню, что в начале года Либерман договорился с объединением работодателей и с профсоюзом о плавном повышении минимальной зарплаты. К сожалению, различные популистские партии, включая входящие в коалицию партии "Авода" и МЕРЕЦ, требовали более резкого поднятия минимальной зарплаты. Естественно, это могло привести или к увеличению безработицы, или же к инфляции. Ведь когда на малый и средний бизнес ложатся дополнительные расходы на зарплату, это отразится на ценах. А учитывая текущий период повсеместной инфляции, это может привести к очень плачевным результатам. Поэтому я надеюсь, в следующей каденции мы сможем утвердить соглашение в том формате, в котором оно было достигнуто изначально.
Еще один предмет экономических и политических споров – соглашение об определении морской границы с Ливаном. Какую позицию по данному вопросу занимает ваша партия?
Мы слышим мнение всех руководителей силовых структур Израиля – ШАБАКа, ЦАХАЛа, "Мосада", которые считают это соглашение правильным. Поэтому, естественно, мы его тоже поддерживаем. Конечно же, было бы лучше, если бы такое решение было принято не во время предвыборной кампании, а во время нормальной каденции правительства. Но, к сожалению, нам нужно учитывать и мировую обстановку тоже, а президент Ливана заканчивает каденцию в конце этого месяца. Появился шанс, который нельзя упускать. Важно сказать еще одну вещь: во-первых, газ в Ливане на данном этапе еще не найден, но в случае, если он будет найден, это даст возможность Ливану снизить зависимость от Ирана, что ослабит позиции "Хизбаллы".
Какой вы видите будущую коалицию? Есть ли вероятность создания коалиции с религиозными партиями?
Если мы хотим продвигать либеральную светскую повестку дня, продвигать реформы экономики, мы прекрасно понимаем, что ультрарелигиозные партии не могут быть партнерами по коалиции. Это включает в себя и партию "Ционут Датит", потому что мы точно знаем, что они уже договорились с Нетаниягу о продвижении законопроекта, отменяющего или изменяющего Закон о возвращении. Они хотят заменить его на Закон об эмиграции, в рамках которого гражданство смогут получать только евреи по Галахе. Это очень страшный прецедент получится, когда права гражданина Израиля будут определяться религиозными канонами. Только в последнем Кнессете из оппозиции "Ликудом" и религиозными партиями было подано семь законопроектов подобного рода.
Без ШАС, без "Яадут а-Тора", без "Ционут Датит", без "Ликуда". Кто остается?
Нет, опять же, мы хотим создать сионистскую либеральную коалицию, с акцентом на оба параметра, как в вопросах экономики, так и в вопросах прав граждан Израиля. Поэтому партия "Ликуд" может быть нашим партнером по коалиции, если не будет возглавляться Биньямином Нетаниягу. А учитывая, что мы очень плотно общаемся с источниками в "Ликуде", мы знаем, что если Нетаниягу не наберет 61 мандат, это приведет к рокировке в "Ликуде" и даст нам возможность создать коалицию без ШАС, "Яадут а-Тора", Бецалеля Смотрича и партии ХАДАШ-ТААЛ.