"Мы хотим создать сионистскую либеральную коалицию". Интервью с Алексом Кушниром

На вопросы редакции NEWSru.co.il отвечает Алекс Кушнир – депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль", председатель финансовой комиссии. Разговор касался как экономических, так и политических тем.

Беседовали Михаил Шафранов и Габи Вольфсон.

Господин Кушнир, добрый день. Для начала, расскажите, пожалуйста, чем занимается председатель финансовой комиссии Кнессета за полторы недели до выборов?

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Конечно же, он занимается предвыборной кампанией. За последние три месяца у меня не было ни одного свободного вечера. Я встречаюсь с огромным количеством людей – как русскоязычных, так и ивритоязычных. И могу сказать, что вижу положительную тенденцию среди тех, кто понимает, какие важные реформы мы начали продвигать в израильской экономике, направленные на ее либерализацию, на открытие рынка для конкуренции.

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Параллельно я, конечно же, продолжаю выполнять свои обязанности председателя финансовой комиссии Кнессета, потому что министерства продолжают функционировать, и есть достаточно требований о финансовых транзакциях. Надо отметить, поскольку сейчас идет предвыборный период, чтобы провести любое заседание, мне нужна санкция комиссии по согласованию, в которую входят представители коалиции и оппозиции. К сожалению, очень многие транзакции блокируются, в том числе – рутинные запросы на переводы денег от министерства алии и интеграции и министерства социального обеспечения.

Еще один пример, правда не из моей комиссии – министр финансов Авигдор Либерман договорился, чтобы репатрианты-пенсионеры, получавшие российскую пенсию через Ведомство национального страхования, продолжили ее получать. Но для этого необходимо разрешение комиссии по труду и социальному обеспечению, а оппозиция не дает согласия на включение этого вопроса в повестку дня.

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Вы имеете в виду ту же схему, что и в апреле? Когда минфин разрешил "Битуах Леуми" перечислить деньги пенсионерам из своих средств с тем, чтобы позднее затребовать их возврата от Пенсионного фонда РФ?

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Да. У российского пенсионного фонда образуется задолженность.

Каковы полномочия комиссии на данный момент, они сильно отличаются от того, что было в обычной ситуации?

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Сами полномочия не отличаются. Отличие – в определении повестки дня. В обычных условиях комиссия имеет полную автономию в составлении повестки, тогда как в предвыборный период повестка дня согласовывается специальной комиссией.

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Могу сказать, что в воскресенье (23 октября) пройдет заседание финансовой комиссии, на котором будет обсуждаться окончательный бюджет Центризбиркома.

Будут ли на этом заседании обсуждаться другие вопросы?

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На этом этапе утвержден только ЦИК. Но надеюсь, что мы сумеем внести в повестку дня и другие вопросы, чтобы позволить министерствам нормально функционировать.

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Какие инструменты есть у комиссии, чтобы контролировать расход средств, уже выделенных министерству? В частности, 90 миллионов шекелей, которые были выделены на ускоренную интеграцию новой волны репатриантов.

Когда речь не идет о предвыборном периоде, у комиссии имеется достаточно способов контроля за министерствами. В данном случае что-то сделать конечно сложнее, требуется огромное количество согласований. Но могу вам сказать, что мы поддерживаем постоянную связь с министерством алии и интеграции, и в ближайшее время будет опубликован план использования этих средств.

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Коллективный трудовой договор с учителями был подписан без указания источника средств на его финансирование, вопреки положениям закона. Где в данной ситуации финансовая комиссия Кнессета, которая должна контролировать такие вопросы?

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Во-первых, должен отметить, что речь идет о действительно революционном соглашении, на котором настоял Либерман, в котором учтены интересы молодых учителей, введено поощрение учителей не только согласно стажу, но и согласно их достижениям. Обычно такие договоры ложатся на стол финансовой комиссии Кнессета с указанием источников финансирования. Думаю, что так будет и в этот раз. Если успеют – до выборов, если нет – то сразу после них.

Основные экономические темы последнего времени – инфляция и рост цен на жилье. Импортеры и производители регулярно озвучивают новые заявления о повышении цен на базовые товары. Где во всем этом Кнессет и правительство?

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Я считаю, что такие заявления – преступная практика монополистов, которые только благодаря своей монополистской политике могут позволить себе объявлять о повышении цен. Чтобы покончить с этой практикой, нужно продолжить продвигать те реформы, которые мы уже начали – реформу импорта, отмену налоговых пошлин. Кроме того, необходимо отменить право на эксклюзивный импорт, который сегодня процветает в Израиле. Мы начали эту работу в начале года. Я уверен, что продолжение этих реформ приведет к повышению конкуренции и, как следствие, к снижению цен.

В теории снятие пошлин и ограничений на импорт должно привести к росту конкуренции и к снижению цен. Однако пока что за год, прошедший с отмены пошлин и регуляции цен на масло, увеличился только импорт дорогих сортов. Дешевых импортных сортов так и не появилось, а израильское дешевое масло практически исчезло с прилавков.

Контроль цен действительно был отменен в ноябре прошлого года, однако реформа, облегчающая процесс импорта, вступила в силу только в июне этого года. Надеюсь, что это позволит малым импортерам завозить в страну разные виды масла, включая более дешевые сорта. Понятно, что рынок не сразу реагирует на реформу, это берет какое-то время, но я уверен, что это правильное направление. Кроме того, необходимо ликвидировать Совет животноводства, Совет птицеводства, Совет растениеводства и другие пережитки социалистического прошлого, влияющие на ценообразование и защищающие монополистов без каких-либо полномочий для этого.

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Цены на жилье продолжают расти несмотря на повышение учетной ставки. Мы видим сокращение количества сделок, сокращение количества взятых ипотечных ссуд, но не снижение цен.

Я по этому поводу провел немало консультаций со специалистами на прошлой неделе, и их прогнозы говорят, что цены пойдут вниз к концу года, как из-за удорожания ипотеки и снижения спроса, так и из-за существенного увеличения количества квартир, строительство которых было начато за последний год. Стоит добавить к этому внесенное мною изменение налогового стимулирования строительства жилья под долгосрочную аренду. Если в обычные годы для этой цели строилось около 1600 квартир в год, то в этом году – более 10 тысяч квартир.

Вы не боитесь сценария, при котором застройщики просто сократят темпы строительства, придерживая землю, за которую заплатили крупные суммы, чтобы избежать снижения цен?

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Конечно, такой вариант может быть. Поэтому необходимы реформы, которые будут поощрять ускорение строительства и наказывать тех, кто придерживает земли. Помимо этого, необходимо изменить систему тендеров. Авигдор Либерман предложил изменить существующую систему, при которой земельный участок достается застройщику, предложившему максимальную цену, и продавать участки по фиксированным ценам на уровне 2019 года застройщикам, которые предложат лучшие темпы, качество строительства и самую низкую цену для покупателя.

Однако такое изменение приведет к существенному снижению поступлений в государственный бюджет.

В минфине были уже произведены соответствующие расчёты. Кроме того, учитывая проведенные реформы, направленные на стимулирование экономического роста, и рост налоговых поступлений, а также тот факт, что Израиль находится на первом месте по темпам роста экономики в мире, государство может себе позволить снижение дохода от продажи земли.

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Что происходит с пакетной сделкой с профсоюзом и с повышением минимальной зарплаты? Нет ли опасений, что ее реализация подстегнет инфляцию?

К сожалению, она застряла. Я напомню, что в начале года Либерман договорился с объединением работодателей и с профсоюзом о плавном повышении минимальной зарплаты. К сожалению, различные популистские партии, включая входящие в коалицию партии "Авода" и МЕРЕЦ, требовали более резкого поднятия минимальной зарплаты. Естественно, это могло привести или к увеличению безработицы, или же к инфляции. Ведь когда на малый и средний бизнес ложатся дополнительные расходы на зарплату, это отразится на ценах. А учитывая текущий период повсеместной инфляции, это может привести к очень плачевным результатам. Поэтому я надеюсь, в следующей каденции мы сможем утвердить соглашение в том формате, в котором оно было достигнуто изначально.

Еще один предмет экономических и политических споров – соглашение об определении морской границы с Ливаном. Какую позицию по данному вопросу занимает ваша партия?

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Мы слышим мнение всех руководителей силовых структур Израиля – ШАБАКа, ЦАХАЛа, "Мосада", которые считают это соглашение правильным. Поэтому, естественно, мы его тоже поддерживаем. Конечно же, было бы лучше, если бы такое решение было принято не во время предвыборной кампании, а во время нормальной каденции правительства. Но, к сожалению, нам нужно учитывать и мировую обстановку тоже, а президент Ливана заканчивает каденцию в конце этого месяца. Появился шанс, который нельзя упускать. Важно сказать еще одну вещь: во-первых, газ в Ливане на данном этапе еще не найден, но в случае, если он будет найден, это даст возможность Ливану снизить зависимость от Ирана, что ослабит позиции "Хизбаллы".

Какой вы видите будущую коалицию? Есть ли вероятность создания коалиции с религиозными партиями?

Если мы хотим продвигать либеральную светскую повестку дня, продвигать реформы экономики, мы прекрасно понимаем, что ультрарелигиозные партии не могут быть партнерами по коалиции. Это включает в себя и партию "Ционут Датит", потому что мы точно знаем, что они уже договорились с Нетаниягу о продвижении законопроекта, отменяющего или изменяющего Закон о возвращении. Они хотят заменить его на Закон об эмиграции, в рамках которого гражданство смогут получать только евреи по Галахе. Это очень страшный прецедент получится, когда права гражданина Израиля будут определяться религиозными канонами. Только в последнем Кнессете из оппозиции "Ликудом" и религиозными партиями было подано семь законопроектов подобного рода.

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Без ШАС, без "Яадут а-Тора", без "Ционут Датит", без "Ликуда". Кто остается?

Нет, опять же, мы хотим создать сионистскую либеральную коалицию, с акцентом на оба параметра, как в вопросах экономики, так и в вопросах прав граждан Израиля. Поэтому партия "Ликуд" может быть нашим партнером по коалиции, если не будет возглавляться Биньямином Нетаниягу. А учитывая, что мы очень плотно общаемся с источниками в "Ликуде", мы знаем, что если Нетаниягу не наберет 61 мандат, это приведет к рокировке в "Ликуде" и даст нам возможность создать коалицию без ШАС, "Яадут а-Тора", Бецалеля Смотрича и партии ХАДАШ-ТААЛ.