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    В Израиле

    17-летняя израильтянка стала королевой красоты на международном конкурсе в Турции

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    17-летняя израильтянка стала королевой красоты на международном конкурсе в Турции
    Фото предоставлено Михаль Йофедов     17-летняя израильтянка стала королевой красоты на международном конкурсе в Турции
    Фото предоставлено Михаль Йофедов     17-летняя израильтянка стала королевой красоты на международном конкурсе в Турции
    Фото предоставлено Михаль Йофедов

    17-летняя Михаль Йофедов родилась в религиозной семье выходцев из России, живет в Ашдоде, учится в обычной школе с углубленным изучением психологии и социологии, занимается карате, играет на кларнете и хочет стать министром образования. Недавно Михаль Йофедов стала королевой красоты мира среди подростков в возрасте до 18 лет.

    Родители Михаль – учителя (отец преподает математику, мама – иврит), они глубоко религиозные люди, поэтому когда девушка в 16 лет сказала, что хочет стать моделью, в ее семье это приняли в штыки и сначала пытались ей это запретить, но Михаль в конце концов настояла на своем, и теперь родители ее поддерживают.

    Михаль рассказала редакции NEWSru.co.il, что идея о том, чтобы стать моделью, и о конкурсах красоты, появилась у нее частично от того, что в детстве ее дразнили сверстники, и она не всегда чувствовала себя красавицей. Одна из целей Михаль – убедить всех девочек и женщин в том, чтобы они любили себя такими, какие они есть.

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    Девушка рассказывает, что хочет пойти в политику и стать министром образования, потому что ей очень не нравится то, как выглядят в Израиле школы. Большое количество детей в классах, по словам Михаль, приводит к тому, что многие дети просто остаются незамеченными и заброшенными. Кроме того, по мнению Михаль, в школах необходимо ввести преподавание таких предметов, как финансовое и половое воспитание.

    О том, что Михаль летит в турецкий Измир на конкурс красоты World League of Beauty & Fashion (WLBF), она узнала буквально за несколько недель до вылета. Годом ранее она победила на конкурсе красоты, который проходил среди подростков в Ришон ле-Ционе, но из-за пандемии и войны проведение международного конкурса откладывалось.

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    В конкурсе принимали участие девочки из 35 стран мира и, по словам Михаль, основными языками среди девочек были английский и русский. А судили участниц не только за красоту, но и за талант.

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    В конкурсе талантов Михаль сыграла песню "Катонти". Девушка начала учиться играть на кларнете шесть лет назад, потому что хотела рассказать публике про месяц элуль.

    "Я очень люблю еврейскую музыку, я поэтому решила играть на кларнете. И я очень хотела показать всем на конкурсе, что такое Израиль и еврейская культура. Организаторы запрещают участникам говорить о политике, но я все равно всем рассказывала про Израиль и объясняла, что мы не "террористы", как нас считают. Я даже не знала, что столкнусь с таким негативным отношением к Израилю, и не могла молчать", – рассказывает Михаль.

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    Девушка говорит, что сначала столкнулась с негативным отношением не только к себе как к израильтянке, но и к себе как к человеку, соблюдающему еврейские традиции. Михаль соблюдает кашрут, поэтому не ела то, что ели остальные девушки, и отказалась входить в церковь, когда все туда пошли.

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    "Но они были вынуждены меня принять. У меня есть такая черта – если я что-то решила, меня с этого не сбить. Думаю, поэтому я и стала победительницей конкурса. Я ведь не считаю себя самой красивой. Я думаю, что победила благодаря тому, что говорила правду и не пыталась выдавать себя за кого-то другого. И я очень хочу сказать всем девочкам, которые могут это прочесть – никогда не сходите со своего пути, никогда не давайте кому-то сбить себя с пути. Делайте то, чего просит душа, и никого не слушайте".

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